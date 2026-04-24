Opinión | A FONDO
Vila-real, amb el seu comerç
Hi ha decisions de govern que expliquen millor que qualsevol discurs quina ciutat vols ser. La bonificació de fins al 95% de l’IBI per a comerços, hostaleria i altres activitats econòmiques de Vila-real és una d’eixes decisions. Perquè no és només una mesura fiscal. És una manera clara d’estar al costat de qui cada dia alça la persiana, crea ocupació, dona vida als carrers i sosté una part essencial del batec econòmic i social del nostre poble.
Les dades de 2026 ho demostren amb claredat. Finalment s’han registrat 319 sol•licituds, que afecten 344 immobles, amb una bonificació total de 295.233,27 euros. No estem parlant d’un anunci de cara a la galeria. Estem parlant de quasi 300.000 euros que l’Ajuntament deixa d’ingressar per a posar-los en mans dels sectors que més necessiten este impuls.
Això és política útil. Això és governar amb els peus en terra. I això és entendre que, quan venen temps difícils, un ajuntament no pot limitar-se a fer declaracions benintencionades.a d’actuar. I a Vila-real actuem.
Si entrem al detall, encara s’entén millor l’abast de la mesura. El comerç menor suma 120 sol•licituds, el 37,03% del total, amb 126 immobles beneficiats i una bonificació de 113.902,17 euros. L’hostaleria registra 107 sol•licituds, el 33,86% del total, amb 124 immobles i una bonificació de 121.807,63 euros. Només entre comerç i hostaleria acumulen 227 sol•licituds i més de 235.000 euros de suport directe.
No és casualitat. Són dos sectors que coneixen bé què significa resistir. El comerç de proximitat i l’hostaleria fa anys que conviuen amb l’augment de costos, els canvis en els hàbits de consum. Davant d’això, l’Ajuntament de Vila-real no ha optat per l’abandó ni per la indiferència.a optat pel suport i per una estratègia sostinguda en el temps.
I ací convé dir les coses pel seu nom. Mentre Vila-real fa este esforç, des del govern de PPVox de la Generalitat i des de la Diputació de Castelló no arriba ni una ajuda per a esta bonificació, com tampoc no va arribar ni un euro per als Vilabons. Ni per al comerç local, ni per a l’hostaleria, ni per a una ciutat que està demostrant amb fets que vol protegir el seu teixit econòmic. Després vindran les fotos i els discursos. Però, a l’hora de la veritat, quan tocava arrimar el muscle, han desaparegut.
Perquè aquesta bonificació no va sola. Forma part d’una línia de treball molt més ampla que inclou els Vilabons, l’aposta per l’estacionament gratuït a la plaça Major per a afavorir les compres al centre, els convenis amb Ucovi i Ashiovi, la cessió d’espais municipals i la col•laboració constant en campanyes i iniciatives de dinamització. No estem davant d’una ocurrència puntual. Estem davant d’una política coherent i sostinguda en el temps.
També és important subratllar que esta ajuda arriba a altres sectors que formen part de la vida quotidiana de Vila-real. El sector de serveis personals registra 57 sol•licituds i 25.539,48 euros bonificats. Educació, 20 sol•licituds i 12.031,80 euros. Esport, 14 sol•licituds i 20.882,50 euros. Fins i tot les agències de viatges, amb una sol•licitud, reben suport. Això demostra una idea de ciutat que no deixa ningú arrere i que entén que el teixit econòmic local és plural i imprescindible.
Cal dir-ho clar: mentre altres administracions carreguen més pes sobre famílies, negocis i ajuntaments, Vila-real fa just el contrari. Vila-real alleuja, acompanya i respon. I això té molt de nova Vila-real del segle XXI. Una ciutat que no es resigna davant les dificultats, que no abandona el seu comerç i que sap que defensar el teixit econòmic local és també defensar l’ànima del poble.
Fem el que podem en lo poc que tenim o ens han deixat. Perquè fem front al present com aquesta aposta pel comerç local, fem front al futur treballant en un Nou Pla Director de Comerç, amb l’espasa de Dàmocles del passat, el deute de la ruïna heretada del PP. Perquè el comerç no és només economia. És convivència. És proximitat. És llum als carrers. És tracte humà. I l’hostaleria no és només activitat empresarial. És ocupació, trobada, vitalitat i identitat. Quan un ajuntament ajuda estos sectors, no està fent un favor. Està protegint una manera de viure i una manera de fer poble. Per això esta xifra de 319 sol•licituds no és només un balanç administratiu. És la prova que la mesura era necessària i que hi havia centenars de professionals esperant una resposta útil i concreta. Eixa resposta ha arribat. I ha arribat des de Vila-real, no des de PPVox.
Orgull de poble és també això: estar al costat de qui treballa, de qui arrisca, de qui genera oportunitats i de qui manté viu el cor econòmic de la ciutat. Per això continuarem en esta línia. Amb mesures immediates, però també amb visió de futur.
Perquè Vila-real avança. I ho fa cuidant el seu comerç, defensant la seua hostaleria i apostant per una ciutat amb més oportunitats, més vida i més futur. Això també és governar. I això també és fer la nova Vila-real del segle XXI.
Alcalde de Vila-real
- Alarma mediática y social en Castellón por el agresor sexual múltiple en paradero desconocido
- Las dos mejores playas de Castellón para National Geographic: 'Arena fina y cuidada
- Cierra en Castellón un clásico de la cocina china después de 35 años
- El nuevo parque acuático que abrirá en Castellón este verano empieza a cobrar forma en su zona infantil
- Impactante accidente en Onda: un conductor se desmaya al volante y choca contra una furgoneta
- Novedades en el ERE de las azulejeras Keraben y Saloni: habrá decenas de despedidos
- El regreso de una rogativa de antes de la pandemia marca el ciclo de romerías de Castellón
- Las últimas novedades del nuevo Mercado Central de Castelló: más bares