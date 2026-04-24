Voluntad de participar con gasto añadido

Las entidades vecinales siempre hemos defendido algo tan sencillo como justo: que cuando se nos cita en el Ayuntamiento para reuniones se tenga en cuenta la realidad de quienes deben desplazarse en vehículo privado. La dificultad para aparcar en el entorno municipal es un problema cotidiano que afecta directamente a la participación ciudadana.

No se trata de privilegios, sino de facilitar el acceso y evitar que nadie deje de acudir o tenga que asumir un gasto añadido, tal y como está sucediendo. Hoy, como concejala en la oposición, sigo defendiendo esta reivindicación. Desde el Grupo Municipal Socialista la hemos llevado a Comisión en busca de soluciones, ampliándola a todas las entidades: vecinales, deportivas, culturales, festivas y sociales. Todas ellas son clave en la vida de la ciudad y merecen que se les facilite tiques de estacionamiento u ofrecer alternativas viables, esto no es un gasto superfluo (que los hay, y muchos), es una inversión en participación y calidad democrática.

Responsabilidad de gobernar

No me consta que la entonces oposición del Partido Popular, hoy gobierno, apoyara y planteara esta necesidad, ¡quién sabe por qué!, salvo el actual concejal de Participación Ciudadana y Barrios en su etapa como representante vecinal. La necesidad sigue siendo la misma, con una diferencia: hoy tiene la responsabilidad de gobernar y la capacidad de hacerlo posible, la participación no puede tropezar con la falta de aparcamiento.

Concejala del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castelló