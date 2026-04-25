Y ya van 24

Un nuevo mes de abril que acaba y vuelvo a recordar cómo hace 24 años juré por primera vez mi cargo como alcalde de Peñíscola. Aquel 2002 queda ya lejano en el tiempo, pero en mis recuerdos y emociones se siente tan cercano que me parece que fue ayer. Han sido los mejores años de mi vida sin ninguna duda, en los que he aprendido que servir es un honor; trabajar por mi pueblo, un orgullo, y sentir el apoyo de aquellos por quienes luchas, el mejor reconocimiento.

Dos décadas y (casi) media dan para mucho, especialmente para conocer y reconocer a personas que han sumado y contribuido a que los éxitos hayan resultado muchos y las decepciones solo un escollo en el que poder volver a impulsarnos para seguir batallando. Necesitaría todas las hojas de este periódico para poder poner negro sobre blanco todos y cada uno de los nombres de quiénes han estado trabajando por llegar hasta aquí, con el objetivo común de mejorar las condiciones y calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.

Sería injusto nombrar a unos u a otros en este espacio reducido en el que se cuentan las letras, así que voy a resumir todo lo que ellos han supuesto para mí en el nombre del pueblo que más quiero: Peñíscola.

La roqueta nos ha inspirado, nos ha fortalecido y nos ha guiado siempre en el camino de la honestidad, del tesón, de la búsqueda y exigencia de lo justo.

No hay una fórmula mágica para avanzar, no la hay; hay ganas, hay ilusión, hay valentía y (lo más importante de todo) hay una voluntad firme de escuchar y atender a quienes más y mejor saben de cómo cumplir con las necesidades de un municipio, y esos son sus propios vecinos y vecinas.

Atender y entender es fundamental.

Comencé hace 24 años ilusionado con mostrar a las peñiscolanas y peñiscolanos que podían contar conmigo, quería que sintiesen que ante cualquier situación, iban a encontrar a su alcalde siempre dispuesto a mejorar las cosas; casi dos décadas y media después sigo trabajando con la misma máxima y prometo que he hecho, hago y haré todo lo posible para poder cumplirla.

De todo corazón, a todos los hombres y mujeres que me han acompañado en cada candidatura, siendo equipo; a todos aquellos que nos han alentado, animado y cuestionado también, a mi familia, mi pilar, donde se sustenta todo lo que soy, a mis colaboradores, a mi partido, el Partido Popular, gracias por haber hecho posible el sueño de aquel veinteañero que imaginaba una Peñíscola mejor.

Juntos lo estamos haciendo. A vuestro servicio siempre, vuestro alcalde.

Alcalde de Peñíscola