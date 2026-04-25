Bibliotecas de objetos

En Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, se están poniendo de moda las bibliotecas de cosas: organismos públicos (o privados, que ya saben cómo son allí: que cada cual se busque la vida) que, además de prestar libros, que está muy bien el interés por la gente en ello, se lo dice un editor de libros y un apasionado de la lectura que ha usado mucho las bibliotecas locales, prestan objetos no necesariamente de uso intelectual, sino práctico. Hablamos de herramientas y útiles varios del hogar, entre otros de uso menos frecuente.

He indagado sobre el fenómeno, hasta llegar a la biblioteca de Barrie, en Canadá, cerca de las famosas cataratas del Niágara. Allí se muestra el catálogo de objetos, entre los que hay de todo, la verdad, cosas que, si estuvieran en la biblioteca municipal de aquí, seguro que serían un gran éxito, como un telescopio o un detector de metales, a bobadas máximas como un kit para cazar fantasmas, palas de pimpón (el problema siempre es la mesa; la mayor parte de las veces, encontrar un sitio donde ponerla. No creo que nadie tenga una y, vaya, se le haya acabado el presupuesto para comprar las palas). También hay herramientas o kits de jardinería. Caramba, puede que alguien sienta curiosidad por la astronomía, pero no se decida a gastarse una pasta en adquirir un telescopio, o su presupuesto solo llegue para comprar uno muy básico, y tenga la duda de si le va a acabar gustando el tema o no. O a sus hijos. A gustísimo pediría prestado uno para, en verano sobre todo, probar con el niño en el pueblo, alejados de la contaminación lumínica.

También es verdad que el objeto más prestado en 2024 en esa biblioteca canadiense fue un ticket de aparcamiento en Ontario, la capital regional, lo que me baja un poco el entusiasmo. Eso y que el kit cazafantasmas ocupase la octava posición en el listado. También hay guitarras y candados para bicicletas; la biblioteca no se responsabiliza de los robos ni de los traumas causados por la música producida.

Quién no ha comprado un taladro o alguna herramienta similar para una necesidad puntual, pensando en ese momento que, al tenerlo, le va a dar uso en el futuro, y se ha percatado, 15 años después, de que aquel gasto sirvió para colgar un cuadro y luego hacer bulto en algún recóndito escondrijo de la casa. Ciento cincuenta euros costó hacer tres agujeros en la pared. Y encima el cuadro ha quedado torcido y se lo reprocha la parienta una y mil veces.

Las bibliotecas son una brecha en el capitalismo que nos gobierna. El dinero no es excusa para leer, pero parece que muchos se han olvidado de su existencia. Si el sistema de préstamos públicos se ampliase no solo a los libros, sino a otros objetos, tal vez nos iría mejor a todos. Incluidas las empresas: podríamos probar a mirar las estrellas y, si nos gustase… quiero decir, si le gustase a los niños, adquirir uno con ciertas garantías de que se amortizaría la inversión, así que hasta los fabricantes de telescopios saldrían ganando.

Igual mi próxima desiderata en la biblioteca de Rafalafena es un martillo y un destornillador.

Editor de La Pajarita Roja