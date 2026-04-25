Opinión | LA RÚBRICA
Els hereus dels botiflers
Hui és 25 d’abril. I eixa no és una data qualsevol. Rememorem la desfeta d’Almansa. Malauradament, molts desconeixeu què rememorem i què significa eixa data per al nostre poble. I ho entenc; és el fruit de més de 300 anys d’esforç sistemàtic per esborrar-nos, per diluir la nostra història, el nostre passat polític i cultural, les nostres lleis i costums i fins i tot la nostra llengua. «Picad todos los escudos del reino que hay en las murallas para que un día olviden que fueron valencianos y que fueron libres», va ordenar Felip V (el mateix de qui l’actual Borbó va voler heretar el nom reial).
El 25 d’abril de 1707, per «derecho de conquista», va començar la desarticulació institucional del Regne: la supressió de lleis pròpies, la persecució lingüística... L’esborrat ha estat tan eficaç que ni coneixem les represàlies de les tropes borbòniques contra els nostres pobles: la crema de Vila-real o Sant Mateu, el setge de Morella, la resistència d’Almenara... I ha estat eficaç perquè els borbònics botiflers han tingut en les dretes uns hereus que han continuat l’extermini identitari tres segles: eliminant en les Corts els actes del 25 d’abril, atacant el valencià en les aules…
Correllengua
I per què rememorem una data tan fatídica per als valencians? Perquè, malgrat tot l’esforç per esborrar-nos, des d’eixa data hem mantingut, generació rere generació, la memòria del que vam ser, del que som i del que serem. I per això, hui a les 11.00 hores, a Castelló, el Correllengua reivindicarà la nostra llengua.
- El nuevo parque acuático que abrirá en Castellón este verano empieza a cobrar forma en su zona infantil
- Alarma mediática y social en Castellón por el agresor sexual múltiple en paradero desconocido
- El histórico restaurante de Castellón que Carlos Alcaraz eligió para cenar: 'No es la primera vez que viene
- La aplicación de Sanitat, GVA+ Salut, estará inactiva: esta es la razón
- Una fuga de gas obliga a cortar calles y confinar el patio de un instituto en Castelló
- El regreso de una rogativa de antes de la pandemia marca el ciclo de romerías de Castellón
- Novedades en el ERE de las azulejeras Keraben y Saloni: habrá decenas de despedidos
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: planes, conciertos, feria y libros para no quedarse en casa