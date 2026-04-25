Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fuga de gas instituto CastellóNuevo parque acuático CastellónHorarios Feria del Libro de CastellóAlbergue CastellónAgenda del fin de semanaLidl
instagramlinkedin

Opinión | LA RÚBRICA

David Guardiola

Els hereus dels botiflers

Hui és 25 d’abril. I eixa no és una data qualsevol. Rememorem la desfeta d’Almansa. Malauradament, molts desconeixeu què rememorem i què significa eixa data per al nostre poble. I ho entenc; és el fruit de més de 300 anys d’esforç sistemàtic per esborrar-nos, per diluir la nostra història, el nostre passat polític i cultural, les nostres lleis i costums i fins i tot la nostra llengua. «Picad todos los escudos del reino que hay en las murallas para que un día olviden que fueron valencianos y que fueron libres», va ordenar Felip V (el mateix de qui l’actual Borbó va voler heretar el nom reial).

El 25 d’abril de 1707, per «derecho de conquista», va començar la desarticulació institucional del Regne: la supressió de lleis pròpies, la persecució lingüística... L’esborrat ha estat tan eficaç que ni coneixem les represàlies de les tropes borbòniques contra els nostres pobles: la crema de Vila-real o Sant Mateu, el setge de Morella, la resistència d’Almenara... I ha estat eficaç perquè els borbònics botiflers han tingut en les dretes uns hereus que han continuat l’extermini identitari tres segles: eliminant en les Corts els actes del 25 d’abril, atacant el valencià en les aules…

Correllengua

I per què rememorem una data tan fatídica per als valencians? Perquè, malgrat tot l’esforç per esborrar-nos, des d’eixa data hem mantingut, generació rere generació, la memòria del que vam ser, del que som i del que serem. I per això, hui a les 11.00 hores, a Castelló, el Correllengua reivindicarà la nostra llengua.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents