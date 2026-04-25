Donde la literatura se quema

«Hay que querer perforar una pared, creer que, prodigiosamente, las palabras le abrirán una brecha, para empezar a escribir y para perseverar en ello». El autor de esta cita es el inigualable autor de esa obra maestra titulada Vidas minúsculas (Anagrama), Pierre Michon. Ese epígrafe o extracto, o como se quiera llamar, lo leí en la selección de entrevistas que la editorial Wunderkammer publicó hace unos años. En una de tantas, Michon hablaba de esa «persona doble» que habita en quien escribe: la que arde mientras crea y la que, después, duda de todo, incluso de lo que acaba de hacer. En ese vaivén, admitía también una tentación difícil de esquivar: la de buscar en la aprobación ajena -en la cantidad, en los laureles- una prueba de que lo escrito existe de verdad.

No se trata de vender más, sino de arder mejor. La literatura no es una competición de cifras, aunque el mercado insista en convertirla en un marcador donde todo parece medirse en ejemplares. Confundir éxito con verdad es un atajo cómodo, pero profundamente estéril. Porque escribir, cuando es de verdad, implica otra clase de exposición: una forma de riesgo que no garantiza recompensa ni visibilidad.

Quien vive por y para la literatura reconoce ese vértigo. No escribe para ocupar un lugar, sino porque no puede evitarlo. Porque algo tira de él hacia dentro, como una corriente que no entiende de tendencias ni de balances. En ese arrastre hay una pérdida: la del control, la de la estrategia, la de cualquier cálculo previo.

Por eso la cantidad resulta tan seductora. Ordena el caos, traduce la incertidumbre en números y permite creer que todo tiene un sentido medible. Pero también adormece. Convierte la escritura en un producto y al escritor en alguien que responde a una expectativa, no a una necesidad.

La diferencia es sutil, pero decisiva. Hay quien escribe para ser leído y quien escribe porque no puede dejar de hacerlo. A veces coinciden ambas cosas, pero no son lo mismo. En el primer caso, la literatura es un medio; en el segundo, es una forma de estar en el mundo, incluso cuando ese mundo no devuelve nada a cambio.

Importa menos vender miles que sostener una sola frase verdadera. Esa que no responde a ninguna demanda y que, sin embargo, se impone. La que incomoda, la que no encaja, la que parece venir de un lugar donde el escritor tampoco está del todo a salvo.

Ahí es donde la literatura deja de ser un escaparate y se convierte en una experiencia. No en lo que se muestra, sino en lo que arrastra. Y en ese arrastre, el escritor no suma: se quema.