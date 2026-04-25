Un verano más en la enfermería

El verano suele ser un espejo incómodo para la sanidad en Castellón. Es algo tan recurrente como la llegada del calor. Lo que durante el resto del año se sostiene con esfuerzo, en los meses estivales deja de disimularse. La falta de enfermeras emerge entonces con toda su dimensión, no como un imprevisto, sino como la consecuencia de un problema que lleva tiempo enquistado.

Pero reducir la cuestión a una simple escasez de personal sería simplificar en exceso. El verdadero debate está en cómo se ha llegado a esta situación y por qué las soluciones siguen siendo parciales. La sobrecarga asistencial no es un fenómeno nuevo, pero se ha normalizado hasta el punto de formar parte del funcionamiento cotidiano. Esa normalización tiene efectos: desgaste profesional, dificultad para cubrir turnos y una atención que depende cada vez más del esfuerzo individual que de una estructura bien dimensionada.

El ámbito sociosanitario es, probablemente, donde el problema se muestra con mayor crudeza. Las residencias de mayores compiten en desventaja para atraer y retener enfermeras. Las condiciones laborales, lejos de mejorar, han quedado rezagadas respecto a otros ámbitos. Esto genera un flujo constante de profesionales que abandonan estos centros en busca de mayor estabilidad o mejores retribuciones. El resultado es una atención más frágil en un entorno especialmente sensible.

En paralelo, la red pública sanitaria afronta cada verano con soluciones de urgencia. Mediterráneo da fe en estas mismas páginas del problema cuando asoma este periodo vacacional. Bolsas de trabajo extraordinarias, reorganización de servicios y redistribución de plantillas son medidas que permiten mantener la actividad, pero que evidencian la falta de planificación estructural. No se trata solo de cubrir ausencias, sino de garantizar que el sistema pueda funcionar sin recurrir continuamente a mecanismos excepcionales.

A ello se suma un problema de gestión que agrava la situación. La dificultad para actualizar bolsas de empleo o incorporar nuevos profesionales limita la capacidad de reacción. Mientras tanto, el mercado laboral ofrece alternativas más atractivas en otras comunidades o en el sector privado, lo que facilita la salida de talento. La consecuencia es un círculo vicioso: menos profesionales disponibles, mayor presión sobre los que permanecen y una progresiva pérdida de capacidad para atraer nuevos perfiles.

Y si esto fuera poco, nos encontramos con otro elemento que no puede ignorarse y es el envejecimiento de la plantilla.

Este escenario plantea una cuestión de fondo: qué papel se quiere otorgar a la enfermería dentro del sistema sanitario. Más allá del reconocimiento formal, las condiciones reales siguen sin reflejar la importancia de su labor. La distancia entre el discurso y la práctica se traduce en salarios poco competitivos, escasas oportunidades de desarrollo y una carga de trabajo difícilmente sostenible.

Castellón no es una excepción, es verdad. Tan verdad como que es un ejemplo claro de cómo este déficit acaba trasladándose al día a día de los servicios. El sistema resiste, pero lo hace apoyándose en el compromiso de sus profesionales más que en una planificación eficaz. Si no se abordan las causas profundas (condiciones laborales, planificación de recursos, agilidad en la gestión y reconocimiento efectivo) cada verano seguirá funcionando como un recordatorio de lo mismo, sin que haya una solución más o menos definitiva.