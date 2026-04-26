¡Descubre tu vocación!

Vivimos en una cultura marcada por lo inmediato y el éxito, por el ruido y la superficialidad. En este contexto, hablar de vocación puede parecer contracultural. Sin embargo, es precisamente hoy cuando más necesitamos redescubrir que toda vida humana es vocación. En efecto, cada vida humana no es fruto del azar ni está destinada al vacío, sino que es un don precioso de Dios que lleva inscrito en sí mismo una vocación, una llamada.

Este proyecto de Dios es una semilla interior que espera ser reconocida, acogida y cultivada. Por eso, el descubrimiento de la vocación es, ante todo, un camino hacia el interior de nosotros mismos para experimentar la bondad de Dios en la propia vida.

Dicho descubrimiento requiere silencio y, sobre todo, una disposición sincera a escuchar a Dios. En un mundo lleno de ruidos que nos distraen, nos urge recuperar el valor del silencio interior. El silencio no es vacío, sino un espacio habitado por Dios. Es el lugar donde podemos confrontarnos con nuestras preguntas más profundas: ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Qué quiere Dios de mí?

La vocación no es solo la elección de una profesión o un proyecto de vida más entre otros. Todos somos y tenemos vocación. Todos estamos llamados al amor pleno, a la felicidad, a la plenitud; una llamada que espera una respuesta personal de cada uno y que abarca toda la existencia. Por su parte, la vocación cristiana, propia de todo bautizado, llama a hacerlo participando de la vida de Cristo. Algunos son llamados al sacerdocio o a la vida consagrada; otros, al matrimonio y a la vida familiar; otros, a un compromiso particular en medio del mundo.

No podemos ignorar que este camino de descubrimiento interior está muchas veces marcado por obstáculos. El miedo al compromiso, la inseguridad, la falta de referentes, las heridas personales o familiares, e incluso una imagen distorsionada de Dios, pueden dificultar su llamada. Por eso, es fundamental cultivar la virtud de la confianza en Dios, así como espacios de acompañamiento y discernimiento para descubrir, acoger y madurar la propia vocación.

Obispo de Segorbe-Castellón