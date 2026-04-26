El jueves celebramos el Día del Libro. En Castellón se llevaron a cabo diferentes actos, aunque, una vez más, la lectura continuada en la sala de Ámbito Cultural en El Corte Inglés fue el más destacado. Se leyeron las páginas de Los viajes de Gulliver, conmemorando sus 300 años.

Por el paseo Morella hicieron acto de presencia diferentes autoridades, como la alcaldesa, Begoña Carrasco; la subdelegada del Gobierno, Antonia García; el subdelegado de Defensa, el coronel Moisés Izquierdo; o el comandante de la Guardia Civil, Alfonso Martín.

Por parte de la sociedad civil vimos caras muy conocidas, como la gestora cultural Patricia Artero, el periodista y escritor Suso Postigo, la pintora María Griñó, la promotora cultural Yvonne Bacas o la periodista Ana Rosa Sanfeliu. Políticos como Sergio Toledo, Ignasi Garcia, Alberto Vidal o Patricia Puerta no faltaron a la cita. La buena gente de la asociación Síndrome de Down, con Eva Miravet o Javier Julve a la cabeza; o de la Asociación Española contra el Cáncer, representada por Salomé Esteller, también acudieron.

Es imposible nombrar a todos. Sí les agradezco, del primero al último, su participación. El libro es la última trinchera que nos queda frente a la barbarie. El libro nos separa del caos y nos hace libres. Por eso en las dictaduras y en las revoluciones se queman tantos libros. Por eso en las teocracias se prohíben. El libro es la democracia en sí misma. El libro representa el saber, el conocimiento y la virtud. Y hemos de honrarlo y defenderlo con eventos como el del pasado 23 de abril. Es un deber cívico.

Escritor