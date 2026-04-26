Opinión | LA VENTANA DE LA UJI
David J. Marí / Cristina Juárez
Per una cooperació universitària transformadora
Des dels seus inicis, l’UJI acumula una dilatada trajectòria en cooperació universitària al desenvolupament (CUD), coherent amb els principis estatutaris de justícia, integració de col·lectius desfavorits, internacionalització, sostenibilitat, conscienciació sobre el canvi climàtic, pau i solidaritat, uns principis compartits i arrelats en la visió i la missió de la cooperació al desenvolupament. En aquesta línia, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat porta més de 20 anys divulgant i estenent els valors de cooperació i solidaritat entre la comunitat universitària amb l’objectiu de formar una ciutadania solidària, crítica, sensibilitzada contra les desigualtats i injustícies al món, amb acció i perspectiva glocal. Des de 2024, dos documents estratègics principals guien l’acció de la cooperació universitària al desenvolupament promoguda des de l’UJI: el Model i el Pla de Cooperació, impulsats des del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat, i estretament lligats al Pla d’Acció de Govern. El Model de Cooperació conjuga el marc legislatiu actual (la nova Llei del sistema universitari 2/2023 i la Llei de cooperació al desenvolupament sostenible i solidaritat global 1/2023, que destaquen el paper i la responsabilitat de la Universitat com agent de cooperació) amb la nostra trajectòria en cooperació al desenvolupament, i el Pla de Cooperació UJI defineix els eixos, objectius i accions que permeten fer aterrar el model.
En aquest context, el dilluns 20 d’abril, celebrarem la Jornada de Cooperació, un espai de reflexió i avaluació de les experiències i resultats assolits en el context de les convocatòries del Pla de Cooperació, que fa palès l’interès i compromís de la comunitat universitària en desplegar itineraris de voluntariat, acadèmics, investigadors i de transferència, amb impacte en el desenvolupament sostenible i la cooperació; una cooperació que cal defensar en aquests temps convulsos en els quals, tal com va indicar en la conferència inaugural Marta Pedrajas, subdirectora adjunta de Polítiques Multilaterals i Europees per al Desenvolupament (MAEC), «els valors de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, les seues bases, com són la igualtat o la pau internacional: s’estan qüestionant». Pel que fa a les sessions vinculades a les convocatòries, s’hi han mostrat les accions i experiències de cooperació de la nostra comunitat universitària amb països prioritaris per a la cooperació valenciana com són Bolívia, Colòmbia, el Perú, l’Equador, Kènia i el Senegal. D’una banda, l’alumnat, que amb ajudes de voluntariat internacional ha desplegat accions de voluntariat i ha aplicat la seua formació. D’altra banda, el personal docent i investigador que en el marc de les convocatòries Coopera-Investiga, col·laboracions, o en consorcis amb ONGD, ha fomentat la col·laboració acadèmica, la investigació i la transferència en matèria de cooperació. D’entre les conclusions de la jornada cal destacar la importància del suport institucional amb finançament, el requisit de temps per a establir relacions de confiança, la complementarietat amb els socis locals i la necessitat de mantenir una actitud d’obertura i adaptació amb enfocaments transversals de respecte als drets humans, participació, gènere, interculturalitat i sostenibilitat ambiental.
I no podem parlar de cooperació universitària al desenvolupament sense parlar d’aliances i col·laboració. Les aliances representen l’única manera d’adequar la magnitud de les solucions al gran problema de desenvolupament global. Les aliances solen ser amb ONGD i universitats, d’ací o del Sud global, amb les quals aconseguim complementarietats, aportant les universitats un factor diferencial en aquells àmbits alineats amb les seues missions clàssiques, com són la formació superior, investigació i transferència. Cal destacar ací el paper de la Generalitat Valenciana, mitjançant la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, ara també d’Inclusió Social, que finança moltes de les nostres actuacions, com ara la mateixa Jornada de Cooperació del 20 d’abril i part de les nostres convocatòries, i amb la qual tenim un llarg recorregut de col·laboració.
No voldríem finalitzar sense parlar d’aquelles persones que per a nosaltres són les principals protagonistes: la comunitat universitària de l’UJI compromesa amb la solidaritat i la justícia global i les persones beneficiàries finals.
Personal tècnic de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de l’UJI
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo parque acuático que abrirá en Castellón este verano empieza a cobrar forma en su zona infantil
- Ya buscan personal para el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
- Extraen 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar de Castelló para abastecer a otras dos de la provincia
- Una fuga de gas obliga a cortar calles y confinar el patio de un instituto en Castelló
- Una mujer sana de 56 años recibirá el suicidio asistido tras no superar la muerte de su único hijo
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: planes, conciertos, feria y libros para no quedarse en casa
- La aplicación de Sanitat, GVA+ Salut, estará inactiva: esta es la razón
- De granja en desuso a albergue en plena naturaleza: el proyecto que ya avanza en un pueblo de Castellón para atraer turismo