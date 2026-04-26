Opinión | PARAULES DE VIDA
El «sí vull» per a sempre
Pregar per algú és mantenir encesa la llum de la seva ànima quan tot al voltant sembla enfosquir-se. En aquesta LXIII Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions que celebrem avui, se’ns convida a una cosa profundament senzilla i, alhora, immensament necessària: pregar. Pregar és sostenir, és cuidar, és vetllar. Pregar és, d’alguna manera, esdevenir aquella flama silenciosa que, tot i no ser vista, manté el foc encès quan d’altres ja no poden més. L’Església necessita homes i dones que siguin llum. Una llum que brolli d’una experiència profunda, transcendent, única: la de saber-se mirats amb misericòrdia. L’Evangeli ens ho recorda amb claredat: «No he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors» (Mc 2,17).
Tota vocació implica una crida que no neix del que donem, sinó del que hem rebut. Hem estat perdonats, i per això podem estimar. Hem estat sostinguts, i per això podem sostenir. Hem estat mirats amb tendresa, i per això aprenem a mirar així els altres. Quan l’amor de Déu toca el cor, tot troba el seu lloc. I només qui se sap profundament perdonat pot donar la vida sense mesura, sense reserves, sense por.
La vocació, tal com recorda el Sant Pare en el seu missatge per a aquesta jornada, és un camí «que es desenvolupa de manera anàloga a la vida humana», en el qual «el do rebut, a més de ser cuidat, ha d’alimentar-se d’una relació quotidiana amb Déu per poder créixer i donar fruit». Per això, la vocació troba la seva resposta allà on ningú no mira, on tot sembla petit: en la paciència en la feina, en la tendresa a la família, en el perdó ofert en silenci, en el gest amagat que ningú no aplaudeix, en la fidelitat de cada dia.
Només quan hem estat tocats per l’amor de Déu podem esdevenir-ne reflex per als altres. Us convido a ser custodis de la crida de Déu. Perquè, gràcies a la vostra pregària silenciosa, una vocació pot arribar a florir. Continuem pregant perquè no faltin mai cors disposats a respondre a Déu i perquè tota vocació que Ell sembra pugui créixer, sostenir-se i donar fruit gràcies a la llum humil de la nostra pregària. En el fons, la nostra pregària sosté el «sí, vull» d’algú per a sempre.
Bisbe de Tortosa
