Borriol gana a Compromís

Compromís decidió el pasado año que Borriol no tuviera 20 plazas más en su centro de día. Pero, afortunadamente, nuestro pueblo ha ganado y tendrá esas 20 plazas tan pronto como este alcalde ceda el edificio a la Generalitat.

Es el acuerdo que hemos alcanzado con el Consell, que permitirá que nuestro municipio y, sobre todo, las familias, ganen una mayor capacidad en estas instalaciones y, con ello, más recursos de bienestar y calidad de vida para nuestros mayores.

Ellos, que tanto han cuidado de nosotros, lo merecen todo. Por eso no tenía, ni tiene, ningún sentido que quien gobierna nuestro municipio decidiera negarnos una ampliación que no costaba ni un solo euro a nuestro pueblo, que ejecutaba la Generalitat valenciana y que pagaba de su bolsillo. Y llegados a este punto, en que la razón y el sentido común no responden a las decisiones tomadas por ideología, lo importante era conseguir lo que Borriol merecía.

Este triunfo es de todo mi pueblo. Porque todos nos veremos beneficiados de esas 20 plazas más que el alcalde de Compromís se negó a autorizar. Las que le pedimos durante un año, incluso en pleno, con una iniciativa que rechazó junto a sus socios del PSPV y Ciudadanos.

Borriol ha ganado. Y ahora, tan pronto como Compromís entregue al Consell una obra que está acabada desde el pasado 5 de diciembre, se iniciarán las gestiones para hacer posible que esas 30 plazas se conviertan en 50. Servicios, soluciones y bienestar para que mi pueblo gane.

¡Ya queda menos Borriol!

Portavoz del PP de Borriol