‘Castellón Sénior’, ocio y mucho más

Cada año, la misma escena se repite en la plaza de las Aulas de Castelló. Colas tempranas, formularios en mano y una mezcla de paciencia e ilusión que convierte un trámite administrativo en algo más cercano a un ritual colectivo. No es solo la inscripción a un programa de vacaciones (que ya se puede cumplimentar vía on line para mayor facilidad) es, en realidad, la expresión de una necesidad que va más allá del ocio.

El éxito de Castellón Sénior no debería interpretarse únicamente como un indicador de buena gestión o de atractivo turístico, que también. Lo que revela, en realidad, es hasta qué punto existe una demanda latente entre la población mayor por acceder a espacios de socialización, descanso y actividad. El programa funciona porque responde a un vacío que no siempre está cubierto por otras políticas públicas. La imagen de personas esperando desde primera hora, aun sabiendo que el orden de llegada no determina la adjudicación, habla de algo más profundo que el simple interés por un viaje. Hay una voluntad de participar, de no quedarse al margen, de seguir formando parte de una dinámica social activa. En ese gesto se condensa buena parte del concepto de envejecimiento activo, tantas veces mencionado en estas mismas páginas y que no siempre se da con la tecla para que esté bien articulado.

El atractivo de los destinos introduce además otra lectura. No se trata únicamente de viajar, sino de hacerlo en condiciones accesibles y adaptadas. Para muchas personas, estas estancias representan una de las pocas opciones viables para combinar ocio con necesidades específicas, incluidas las sanitarias. Esa dimensión práctica, a menudo invisible, es clave para entender el valor real del programa.

De otra parte, la insistencia en la desestacionalización turística, siendo relevante, no debería eclipsar el objetivo principal. El foco no está en llenar plazas hoteleras fuera de temporada, sino en garantizar que una parte creciente de la población pueda mantener una vida activa, relacional y autónoma. Cuando se invierten los términos, el riesgo es convertir una política social en una herramienta económica, y no al revés.

La convivencia, las amistades que se generan y el ambiente que describen los participantes no son elementos secundarios. Son, de hecho, el núcleo de la experiencia. Frente a una realidad en la que la soledad no deseada gana peso, estos programas actúan como espacios de encuentro que difícilmente pueden sustituirse por alternativas individuales o digitales.

Castellón Sénior es un irrefutable caso de éxito de la Administración como facilitadora de servicios a la población. Funciona porque entiende, al menos en parte, las necesidades de una parte sustancial de la ciudadanía. Pero su éxito también señala el camino que queda por recorrer. Una sociedad que envejece no puede depender de iniciativas puntuales para garantizar la participación de sus mayores. Requiere una estrategia más amplia, sostenida y capaz de adaptarse a una demanda que, lejos de estabilizarse, seguirá creciendo. Y Castellón Sénior es un inmejorable punto de partida.

Lo que ocurre cada año en la plaza de las Aulas, en internet, no es solo una inscripción masiva. Es una señal. Una que invita a repensar cómo se abordan las políticas dirigidas a las personas mayores y hasta qué punto se les ofrece algo más que tiempo libre: la posibilidad real de seguir formando parte activa de la vida social.