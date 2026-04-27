Un déjà vu es lo que viven los representantes vecinales de los barrios cuando realizan las reuniones del consejo del distrito oeste. Una convocatoria que da la posibilidad a los portavoces de las asociaciones de vecinos y de los colegios de la zona para mostrar las necesidades de sus barrios, pero como les digo, la perplejidad de los asistentes va en aumento al oír en cada sesión las mismas peticiones o similares y la confusión se intensifica al escuchar las respuestas que ofrece el consistorio. Los asistentes quedan vacilantes ante tanto vacile.

Aplaudo la capacidad y el poder de dilatar en el tiempo la solución de nimios problemas, aunque significativos para aquellos que los sufren diariamente, tales como la solicitud de la poda de árboles en su barrio o la replantación de un leñoso seco, el reparcheo de numerosos socavones, la eliminación de hierba en las cunetas, la preocupación por los plásticos que salen volando hacia la carretera porque una empresa no toma las medidas adecuadas, contenedores de basura sin tapa, la falta de operarios de limpieza semanal en las urbanizaciones de montaña, incumpliendo lo estipulado en el nuevo contrato de basuras, la carencia de vigilancia policial que puede subsanarse con la instalación de cámaras de tráfico que evitarían, a su vez, vertederos incontrolados. Esencial es el control de la plaga de cerdos vietnamitas o de jabalís, es fundamental la revisión del viejo y deteriorado sistema de alcantarillado en puntos concretos del distrito, así como dotar del mismo donde es inexistente, la petición de juegos infantiles o aparatos de gimnasia para adultos es otro clásico que se suma a las demandas en cada sesión del Consejo, y suma y sigue.

Sin embargo, estas pretensiones que señalan los vecinos obtienen respuestas ambiguas; unas se deniegan, en otros casos, la respuesta de los técnicos es que se estudiará, que se atenderá si hay presupuesto, y otras veces se remedia a medias o donde no toca.

Este déjà vu no es de ahora, viene de lejos, posiblemente por el pesado y lento engranaje de nuestra administración, de la falta de coordinación entre las diferentes áreas de servicio, del desencanto de algunos funcionarios, solo de algunos, pero digo yo que así no podemos seguir. Que si los representantes vecinales son los que conocen de primera mano los problemas de los barrios y trabajan por sus vecinos, sus peticiones no deben quedar ignoradas.

Presidenta de la Asociación de Vecinos La Choquera y vocal de Coasveca