Opinión | A FONDO
El valor de dialogar
Vivim temps convulsos. Cada dia ens alcem amb notícies que parlen de guerres, de tensions internacionals, d’incertesa mundial i d’un món que sembla avançar massa sovint des del conflicte. També ací, més a prop, veiem com moltes vegades el debat públic es converteix en soroll, en insults, en bulos i en una confrontació permanent que no resol res.
Per això crec que hui dialogar és més important que mai. Dialogar no és debilitat. Dialogar no és renunciar a les idees pròpies. Dialogar és escoltar, contrastar arguments, entendre realitats diferents i buscar punts de trobada. És, en definitiva, la millor eina que tenim en democràcia per a avançar. I justament al govern municipal de la Vall portem demostrant-ho des de fa 11 anys amb una coalició que ha demostrat funcionar i que està fent progressar la nostra ciutat.
En política, totes i tots ho hauríem de tindre especialment clar. Però no passa. La política naix per a millorar la vida de la gent, no per a alimentar trinxeres. Quan la política es dedica només a cridar, a dividir o a generar por, deixa de servir a la ciutadania. Això és el que algunes forces polítiques busquen, allunyar a la gent d’esta ferramenta tan poderosa de canvi. Perquè quan la política aposta pel diàleg, per l’acord i per posar solucions damunt de la taula, es converteix en útil.
Des del municipalisme ho sabem bé. Els ajuntaments convivim cada dia amb problemes reals i amb persones reals. Sabem que els veïns i veïnes no volen bronca, volen respostes. No pregunten qui ha guanyat una discussió a les xarxes socials, al ple o al parlament. Pregunten quan es farà una obra, com es millorarà un servei o quines oportunitats tindran els seus fills i filles.
Per això a la Vall d’Uixó sempre he defensat una manera de fer política basada en escoltar, parlar i actuar. Amb fermesa quan toca, però també amb la mà estesa. Amb conviccions clares, però entenent que ningú té el monopoli de la veritat. Amb eixe esperit, des del PSPV recuperem esta setmana el format Diàlegs, un espai de conversa i reflexió compartida que torna amb una primera cita este dimarts 28 d’abril, a la recentment reformada seu socialista.
Ho farem amb la presència de la diputada autonòmica Yaissel Sánchez, amb qui parlarem sobre una qüestió central per al present i el futur de la nostra societat: la regularització extraordinària de persones migrants que ha posat en marxa el Govern d’Espanya. Parlar d’este tema des del diàleg és especialment necessari. Malauradament, este tema s’utilitza des de la dreta i la ultradreta per a sembrar por, llançar bulos i dividir a la societat. Davant d’això, calen dades, humanitat i sentit comú.
La regularització no és cap amenaça. És una qüestió de justícia social, de posar ordre en una realitat que ja existeix i de reconéixer els drets i també les obligacions de persones que ja treballen, cuiden, aporten i formen part del nostre dia a dia. Per això a l’acte comptarem també amb el testimoni de diverses persones migrants que viuen a la Vall i que han passat per un procés com este.
Crec que una societat més cohesionada és una societat més forta. Crec que una economia que integra és una economia que creix millor. I crec una democràcia que reconeix drets és una democràcia més digna. Per això volem parlar-ne cara a cara, escoltant preguntes, compartint reflexions i fugint dels eslògans fàcils. Els grans temes mereixen profunditat, no titulars buits.
Este serà només el principi. En les pròximes setmanes, dins del cicle Diàlegs, continuarem abordant altres qüestions que preocupen a la ciutadania i que necessiten debat seré i solucions valentes: la vivenda, l’educació, la sanitat i molts altres reptes del nostre temps.
Vivim una època en què alguns volen imposar la política del crit, de la crispació i del com pitjor, millor. Ja ho deia M. Rajoy. Nosaltres creiem en una altra manera de fer les coses. En la política que escolta. En la política que parla clar. En la política que construeix. Dialogar no és perdre el temps. És invertir-lo en allò més important: entendre’ns per a avançar.
Això també és fer poble. Obrir espais on la gent puga participar, preguntar i aportar idees. La democràcia no pot limitar-se a votar cada quatre anys. La democràcia s’enfortix quan hi ha conversa, quan hi ha implicació i quan la ciutadania sent que la seua veu compta. Per això també estem visitant els barris, per a escoltar de primera mà a la gent.
Així hem transformat la ciutat en estos anys i així continuarem fent-ho. Per això vos convide a participar en este nou cicle de Diàlegs i en les trobades als barris. Perquè escoltar sempre ens fa millors. Perquè parlar sempre és millor que enfrontar. I perquè només des de l’entesa podrem construir una ciutat amb un futur encara millor.
Alcaldessa de la Vall d'Uixó
- Ya buscan personal para el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
- Extraen 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar de Castelló para abastecer a otras dos de la provincia
- Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
- Insultos y una navaja en un partido de fútbol de cadetes en Castellón
- Una mujer sana de 56 años recibirá el suicidio asistido tras no superar la muerte de su único hijo
- Un hombre de 75 años sufre una cornada en los ‘bous al carrer’ de la Vall d’Uixó
- Recreaciones de cómo será el futuro parque acuático de la Vall d'Uixó
- Prohíben las misas en una iglesia de Castelló tras el derrumbe del techo y deberán trasladar las comuniones