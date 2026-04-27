El lado oscuro

Pedro Sánchez manifiesta que España está en el lado correcto de la historia. Lo que demuestra que de historia no sabe nada y de lo que es correcto menos. Está con Xi Jinping, líder del partido y comandante en jefe de las fuerzas armadas de China, de una dictadura comunista, sin libertad, ni democracia, donde al opositor se le reprime cuando no se le elimina. Según Sánchez, China actúa con rectitud moral. Va todos los años, quizás auspiciado por Zapatero que de paso hace buenos negocios.

Con ello sitúa a España al margen de la Comunidad Europea, de la OTAN y de EEUU, lo que le encanta. Nuestros aliados naturales e históricos, democracias liberales, no le interesan. También se alinea con los gobiernos de extrema izquierda de América Latina, con los que forma el nefasto grupo de Puebla, nido de comunistas. Así, Venezuela, que parece servir de ejemplo, Cuba, Nicaragua, etc. Lo último es Irán, una teocracia donde homosexuales, mujeres u opositores son exterminados, más de 40.000 muertos últimamente. Poco ejemplificador.

Estamos en el lado donde no se respetan los derechos humanos, donde no hay democracia, donde la libertad es una utopía, tiranos y dictadores. Todo de una incoherencia moral supina. El colmo, que debería avergonzarle, es la cordial felicitación de los terroristas de Hamás, aunque ya tiene experiencia con ETA. Esta postura nos va a crear muchos problemas internacionales que nos pasarán factura, aunque entonces, esta gente tan incompetente ya no estará en el poder. Y es que el lado de Sánchez es oscuro y nefasto.

Notario y doctor en Derecho