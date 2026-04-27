El pasado sábado, Onda abrió al público las nuevas pistas deportivas de El Carmen, esto es, la MICO Gaming Zone. Si hablo de cientos y cientos de niños y niñas ondenses jugando y disfrutando de un entorno seguro y en plena naturaleza, seguramente me quedo corta, porque es de justicia añadir a cientos y cientos de padres y abuelos emocionados al recordar sus tardes de juegos y de excursiones del cole en este emblemático espacio.

Todo empezó hace unos meses, cuando la Comunidad Carmelita del Santuario del Carmen, en un acto de gran generosidad, cedió las instalaciones al Ayuntamiento para que las renováramos integralmente y las volviéramos a poner al servicio de los niños. A ello nos hemos dedicado en cuerpo y alma y el resultado ya puede disfrutarse: unas instalaciones deportivas de primer nivel, con canchas de fútbol, baloncesto, balonmano, tenis de mesa y frontón, junto a zonas de juegos infantiles innovadoras y divertidísimas, espacios habilitados para pícnic y descanso, y una naturaleza envolvente, a los pies de la Sierra de Espadán, que eleva el conjunto y nos permite hablar de unas instalaciones deportivas y de juegos de referencia en la provincia.

El sábado, Onda recuperó un lugar que está en el corazón de todos los ondenses, y lo hizo por todo lo grande, con unas instalaciones de primer nivel. Onda es Ciudad de la Infancia y no es un mero eslogan. Todo mi equipo de gobierno cree firmemente que una ciudad que piensa en su futuro es aquella que vela por la mejor educación y servicios para sus niños. La infancia es la base de toda acción y su bienestar, una tarea irrenunciable. Estamos convencidos de estar sembrando para el futuro.

Ahora, tras la alegría por la apertura de las instalaciones deportivas, nos volvemos a poner a trabajar para la reapertura del Museo de Ciencias de El Carmen que se transformará en MICO, el Museo Internacional de Ciencias de Onda. Queremos que vuelva a ser un referente internacional, como lo fue en el pasado. Sumaremos un recurso museístico más a la oferta turística de Onda, al tiempo que modernizamos integralmente las instalaciones y las dotamos de los principales recursos tecnológicos existentes. Tenemos mucho trabajo por delante y una ilusión que nos hace mirar al futuro con optimismo. Acompáñanos en este viaje.

Alcaldesa de Onda