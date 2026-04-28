Benicàssim, ciudad viva

Benicàssim es hoy un municipio vivo, dinámico y con una proyección que no se entiende sin una forma de gobernar que siempre ha sabido confiar en sus posibilidades, ordenar las prioridades y trabajar con la ambición de contribuir a hacer crecer nuestra ciudad. Porque hubo un tiempo en el que Benicàssim, pese a contar con un entorno privilegiado, con una tradición turística consolidada, el enorme talento de sus empresarios y el gran potencial social con el que cuenta, era una ciudad alicaída que avanzaba despacio.

La etapa del tripartito de izquierdas dejó en muchos vecinos, comerciantes y empresarios la sensación de que el municipio iba demasiado lento, como si sus oportunidades pasaran de largo y faltara, desde el Ayuntamiento, ese empuje que ayuda a convertir un municipio en una ciudad cargada de actividad, de proyectos y con mucha vida. Por eso ya hace más de una década, con la confianza de los vecinos, asumimos el compromiso de devolverle el pulso a Benicàssim, de recuperar alegría, de apoyar la iniciativa y tener la ambición de hacer que la ciudad fuera referente en cultura, comercio, turismo.

Y es que ha sido en estos años, en esta etapa de un gobierno estable y permanente, cuando el municipio ha experimentado un giro notable, pues trabajamos desde el minuto uno con el empeño de impulsar una estrategia que teníamos muy clara, que no era otra que la de convertir y mantener a Benicàssim en un referente dinámico, activo y atractivo, durante todo el año. Un cambio que no ha sido casual, ni inmediato, pero sí constante y visible, por ello hoy podemos afirmar con orgullo que Benicàssim está más vivo que nunca.

Uno de los pilares fundamentales de esta transformación ha sido la apuesta decidida por la cultura como motor de desarrollo. Los grandes festivales de música encontraron ese lugar donde quedarse y que nos hace decir que Benicàssim es ciudad de festivales, logrando proyectar el municipio a nivel nacional e internacional. Pero más allá, lo verdaderamente diferencial ha sido la capacidad de complementar estos eventos con una programación cultural diversa y continua, en la que el Teatro, Villa Elisa, Villa Ana y nuestras salas de exposiciones llenan de cultura la vida de la ciudad con una oferta pensada, no solo para atraer visitantes sino también para enriquecer y dinamizar la vida cotidiana de nuestros vecinos.

Los festivales urbanos que organizamos desde la Concejalía de Turismo han marcado un antes y un después en la forma de vivir Benicàssim, y a través de iniciativas como Benicàssim Flamenco o Benicàssim Blues Festival se ha logrado generar actividad, ambiente y una experiencia cultural abierta a todos. Y eso es importante, porque no se trata únicamente de programar conciertos, sino de lograr que la cultura forme parte de la vida cotidiana de Benicàssim, que invite a salir, que acompañe al comercio local y a la restauración y que refuerce esa manera tan nuestra de vivir la ciudad en la calle.

Y es que, cuando calidad, participación y vida urbana se encuentran, el resultado no es solo una buena programación cultural y turística, sino una apuesta que funciona, que nos distingue, y que ayuda a que Benicàssim siga siendo una ciudad referente, viva, abierta y reconocible. Pero, además, este tipo de propuestas han logrado algo especialmente valioso para un destino principalmente turístico como el nuestro, que es romper con la estacionalidad. Porque Benicàssim ya no es solo un destino de verano, sino un lugar que respira actividad durante todo el año, con restaurantes, comercios y pequeños negocios de calidad, que han visto cómo esta programación cultural constante se traduce en mayor afluencia, más consumo y, en definitiva, una revitalización de la economía local y con un impacto que va más allá de lo económico, que es la percepción de que el municipio ha cambiado.

Benicàssim Flamenco Fusión Gastro Festival

En pocos días comienza la edición 2026 de Benicàssim Flamenco Fusión Gastro Festival y nuestras calles se volverán a llenar de buena música y ese ambiente vibrante que es la mejor prueba de que el cambio no solo era necesario, sino también posible. Pero lo hicimos posible para seguir manteniéndolo en el tiempo, gracias a todos vosotros, vecinos y vecinas y cuantos venís a disfrutar de un Benicàssim vivo durante todo el año, de un Benicàssim que es el de todos, de un Benicàssim que os espera.

Queremos que Benicàssim sea el lugar donde queráis estar, ese lugar que trasmite esa alegría que nos hace sentir que hemos elegido bien para seguir creciendo en un camino que hemos recorrido juntos, cuidando todos y cada uno de los detalles, porque son los detalles y el mimo con el que se trabaja lo que marca la diferencia.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora