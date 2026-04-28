El descanso se defiende

La semana pasada vivimos un nuevo capítulo de la historia interminable en la que el PP de Almassora ha convertido la pantalla verde del Serrallo. Es un episodio cargado de ficción, cuyo protagonista ahora es un convenio entre el Ayuntamiento y la Generalitat que carece de concreción. No hay plazos, ni presupuesto, ni obligaciones claras para la Generalitat, y tampoco se exige responsabilidad a las empresas causantes de las molestias que sufren los vecinos de la playa. Es otra cortina de humo en un tema que agota a quienes lo padecen.

Como alcaldesa, en el anterior mandato nos marcamos el objetivo de adquirir las parcelas necesarias alrededor del Serrallo para actuar, ya fuera con una pantalla verde o sistemas de amortiguación acústica. La parte más difícil estaba, solo había que seguir. Pero, paseando por el camino del Om Blanc vemos que el problema sigue intacto. Poco o nada se ha avanzado, y lo más frustrante es que, tres años después de las elecciones y con la vista en 2027, la sensación de tiempo perdido es evidente.

Los socialistas no podemos aceptar el pseudoconvenio de María Tormo. Nuestra línea es clara: en política hay que actuar y ganarse el sueldo solucionando problemas, no generando frustraciones. Exigimos certezas, informes técnicos, presupuesto y un calendario realista. Es imprescindible contar con el vecindario, hasta ahora ignorado, y con las empresas, para que se impliquen en la mejora de la calidad de vida de las zonas limítrofes. Almassora necesita un equipo de gobierno que gobierne. Los vecinos del camino del Om Blanc y toda la ciudad saben que, siempre que quieran, tendrán nuestra mano para defender sus derechos, especialmente el de descansar para vivir mejor.

Portavoz del PSPV de Almassora