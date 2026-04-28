Las diputaciones provinciales, un modelo a revisar

Las diputaciones provinciales representan uno de los grandes anacronismos institucionales que aún persisten en el sistema político español. Concebidas en el siglo XIX, en pleno proceso de construcción del Estado liberal, respondían a una lógica centralizadora y a una realidad territorial que poco tiene que ver con la España actual. Pero, más de dos siglos después, siguen operando con una sorprendente inercia, ajenas a una revisión de su papel y legitimidad.

El principal problema es su evidente déficit democrático. A diferencia de otras administraciones, los ciudadanos no eligen directamente a sus representantes en las diputaciones (como de contrario, sí ocurre con diputaciones forales o cabildos insulares). Su composición deriva de pactos y resultados municipales, configurando un sistema de elección indirecta que diluye la voluntad popular. Resulta difícil justificar, en una democracia avanzada, que instituciones con capacidad de decisión sobre importantes recursos públicos no estén sometidas al voto directo de la ciudadanía.

A ello se suma su discutible utilidad en el actual Estado autonómico. Las competencias de las diputaciones se solapan en muchos casos con las de comunidades autónomas y otras entidades locales, generando duplicidades, ineficiencias y una estructura administrativa innecesariamente compleja. Lejos de racionalizar el gasto público, contribuyen a perpetuarlo.

Pero la crítica más inquietante apunta a su funcionamiento interno. Las diputaciones han sido señaladas con frecuencia como espacios propicios para prácticas clientelares: reparto de subvenciones con criterios políticos, refuerzo de redes de poder local y utilización estratégica de los recursos públicos. Su menor exposición mediática y el limitado control ciudadano favorecen dinámicas poco transparentes que difícilmente serían toleradas en otras instituciones más visibles.

No se trata de negar su origen histórico ni su papel en momentos concretos, sino de cuestionar su encaje actual. Mantener estructuras que operan con estándares democráticos más bajos y con escasa rendición de cuentas no fortalece el sistema, lo debilita. Si España aspira a una administración moderna, eficiente y plenamente democrática, el debate sobre el futuro de las diputaciones ya no puede aplazarse.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista