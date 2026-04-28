Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
La falsa moneda
En el poema del gran poeta castellonenc Bernat Artola anomenat Estiuenca s’hi relata la relació d’una parella d’enamorats i la discòrdia que naix de l’estima i de la relació de poder entre ells, i diu així: «Pel vell camí de l’alqueria va una parella sospirant: que si no em vols com jo voldria! que si no et vull per inconstant! Tendra paraula falaguera torna la pau a poquet a poc: - ta boca roja de cirera!, ta pell molsuda d’albercoc!».
Si llegim bé, trobarem la semblança d’aquests dos amants que caminen pels voltants de l’alqueria (podria ser Espanya). Agafats de la mà, però sense ajuntar-se del tot, com si existira una tensió sexual no resolta encara. La parella, posem per cas, podrien ser el PP i Vox. Les relacions festeres nascudes per les eleccions en Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, entre els dos partits encara porten dubtes per formar un matrimoni (que si no em vols com jo voldria diu Vox, que si no et vull per inconstant li rebota el PP), són un tanteig de forces i exposició dels delers de cascun. Fa temps que conviuen, són família consanguínia, i a conseqüència de la relació els podria néixer un pacte de govern amb problemes. Un voldria portar a l’altre al seu ideal i l’altre no se’n refia d’ell per la seua inconsistència o inconstància i per l’abandó i assetjament controlador. Per moments sembla que renyiran, però no, sempre hi ha una paraula falaguera que fa que tornen a entendre’s com per exemple: et done una vicepresidència, enviarem als estrangers de volta, gestionaràs els temes socials i expandiràs les desigualtats. L’ambició, el poder, la dependència i submissió, són elements poderosos d’unió.
De moment, jugaran a amagar i a cau d’orella es diran «no em mires que miren que ens mirem, no ens mirem i quan no ens miren ens mirarem» (cal dir-lo de pressa).
És clar que tot és una qüestió de política i en conseqüència de l’exercici del poder, per això, no és saludable fer-se acidesa d’estómac pensant que si uns pacten amb uns o amb uns altres, perquè per manar i els interessos creats, tots corren i si calgués, s’ajunten o pacten amb el dimoni. Les dues cares de la moneda són iguals, per això és falsa.
Aquest article fou redactat abans dels vergonyosos acords autonòmics.
