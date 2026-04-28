Nadie quería el Decreto de alquileres

El Gobierno no ha derogado la ley mordaza en ocho años, pero es culpa de la derecha. De este modo, la izquierda sigue presumiendo de una futura eliminación de artículos inconstitucionales, como si siguiera en la oposición, mientras puede seguir persiguiendo el delito de injurias... a su Gobierno. Esta hipocresía se extiende al Decreto de Alquileres. Nadie lo quería, todos esperan rentabilizar un rechazo o una defensa teórica que nada cambian, ni siquiera lo ha negociado una hipotética ministra de Vivienda. De paso, PSOE/Sumar fortalecen a la derecha de Junts/PNV/PP/Vox, que ya no necesitan disimular su alineación con los propietarios Qué diferencia hay entre desproteger a tres millones de inquilinos, como llora Bustinduy, o ser incapaces de protegerlos desde el poder más coercitivo del Estado. El presidente del Gobierno no atesora fama de temeroso, sino de temerario, hasta que se llega a la Vivienda. Aquí no ha aplicado ni una sola medida radical, a un mercado donde extranjeros ricos de aluvión despojan o roban sus casas a ciudadanos con décadas de residencia. Claro que no los desaloja la izquierda irreprochable, que se limita a proclamarse incapaz de defenderlos. Suspende el examen sin pagar penitencia, porque de la dimisión del gabinete por flagrante inoperancia tampoco se habla. La Moncloa es el baluarte que protege a España de la llegada de PP/Vox, añadan las risas en off porque se diría que ya han desembarcado.

La navaja de Ockham enseña que es más sencillo pensar que a la izquierda tampoco le molesta la situación actual de predominio de los instalados, lástima de homenajes baldíos a Zohran Mamdani o Bernie Sanders. El Gobierno bipartito fracasa con los mejores deseos, mientras el prestidigitador distrae mostrando a Irán o a Trump en la otra mano. A propósito, ¿hay un solo ministro o alto cargo del Gobierno hasta el nivel de subdirector general que tenga problema de vivienda? Pues eso, con el sofá garantizado es más fácil enarbolar un gallardo "No a la guerra".