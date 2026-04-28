Transitamos por la vida entre sobresaltos, atropellos, gritos, blasfemias, vanidades, egolatrías, imperialismos y ruido. Mucho ruido. La actualidad nos engulle con sus barbaridades, con verdades a medias, con mediocridades, prepotencia y un exceso de falsedades que altera el ánimo. En todos los niveles de nuestra existencia, de la rutina, topamos con actitudes irascibles, cuestiones insoportables. La información nos engulle con los excesos de malas noticias, difícil escabullirse y silenciar los sonidos estridentes, el ambiente de crispación. La imposición dialéctica e ideológica, de quienes nos gobiernan en este pequeño país mediterráneo desde la derecha y la ultraderecha, está forzando a la sociedad, convirtiendo en rehenes a la ciudadanía. El alboroto es descomunal, irritante, cargante. La mentira constante, el cinismo y la soberbia son inaguantables.

La «prioridad nacional» de Vox, y también del PP que lo asume, llegará a todos los gobiernos autonómicos, municipales y provinciales donde conviven en el poder. No hay nada tan ignominioso. Están zanjando el futuro para decenas de miles de personas migrantes, y también aquellos conciudadanos que no poseen sangre nacionalista española. Surgen como un mal sueño, una ficción, una distopía. Pero son la realidad que nos acecha. Somos presas de sus decisiones, de ofensas y sandeces. Estamos rozando el límite de lo permitido en una democracia que pretenden desmantelar. Porque se trata de desestabilizar y atentar contra las instituciones y los derechos constitucionales. Necesitamos respirar para sosegar, para no masticar rabia y desaliento. Mientras sujeto fuerte la pequeña mano de mi nieto, paseando por la Feria del Libro de Castelló, siento que el mundo merece un mejor futuro.

Periodista