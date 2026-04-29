¿Sabías que una de las sorpresas que nos encontramos al llegar al área de emergencias es que las alarmas de los colegios y los edificios municipales daban continuamente error? ¿Que las cámaras de tráfico de toda la ciudad no estaban conectadas con la sala CIMSE, la sala de control policial? ¿Que la matriz de la Policía Local, el cerebro tecnológico que gestiona todo, daba continuos errores y estaba obsoleto? ¿Que un amplio número de las pantallas del videowall de la sala CIMSE estaban estropeadas y no daban imagen? Pues bien, estos son solo algunos de los ejemplos del panorama que nos encontramos al llegar al área de seguridad.

De forma progresiva hemos ido mejorando todos estos problemas y muchos más. Y en esta línea de modernización tecnológica, el pasado viernes presentamos AlertaCAS, una nueva aplicación bidireccional que nos sitúa a la vanguardia de la tecnología, pionera en la Comunidad Valenciana, y que servirá para informar a la ciudadanía de emergencias, cortes de calles y avisos relevantes. En esta primera fase, la aplicación cuenta con el envío de alertas y la posibilidad de contactar directamente con el 092, y próximamente iremos incorporando nuevas funcionalidades y servicios para seguir ampliando sus capacidades.

Con esta presentación damos un paso más en la mejora de la seguridad, respondiendo con hechos a las necesidades de la ciudadanía, apostando por una gestión más eficiente, moderna, tecnológica y cercana. Y en esta línea vamos a seguir avanzando en la mejora de los sistemas de seguridad y emergencias para ofrecer un servicio más fiable, más coordinado y más útil para los vecinos de Castellón.

Portavoz de Vox en Castellón