Homenaje a Pau Casals en Castelló

Con motivo del 150 aniversario del nacimiento del insigne violoncellista Pau Casals se celebró esta semana un acto en la sala La Bohemia de nuestra ciudad con un concierto de violoncellos a cargo del Grupcello.Cat, dirigido por Anna Mora y el Ensemble Conversa (clase de José Enrique Bouché en el Conservatorio Superior de Castellón).

Se interpretaron obras de Minguella, Sandaran, Pallejà, Gardel, Aguiló y Márquez. El programa completo de ambos grupos era el siguiente: Els reis mags (Pau Casals –arr.de Von Tubell-, Grave (G. Cassadó, arr. R. Aldulescu), Sant Martí del Canigó (Pau Casals/Enric Casals) y el Cant del Ocells (popular catalana).

En ellas actuó como solista el reconocido violoncellista Lluís Claret, en la actualidad profesor y Jefe de Departamento en el prestigioso New England Conservatory de Boston, EEUU, ovacionado con entusiasmo por el numeroso público asistente.

El acto incluía la presentación, con la colaboración de Argot, del libro Querido Maestro. Correspondencia de Pau Casals (Acantilado), de Anna Mora, escritora, pedagoga, intérprete y musicóloga.

Este libro es una extensa recopilación epistolar de la correspondencia cursada por el violoncellista del Vendrell con personalidades del siglo XX y finales del XIX, con músicos, familiares, amigos, políticos y reconocidas figuras del mundo cultural de su época, que dan a entender la importancia histórica de la figura de Pau Casals.

Durante la presentación a cargo de Antonio Gascó, Anna Mora y Lluís Claret comentaron el largo proceso de investigación hasta llegar a la publicación de este libro, así como diversas anécdotas personales de Casals que emocionaron al público asistente al acto.

Profesor