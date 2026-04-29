Opinión | A FONDO
De les paraules als fets
Les accions ens canvien més que els discursos. Les dificultats es vencen amb voluntat i als problemes busquem solucions per a superar els obstacles i aconseguir la meta.
Així des de fa tres anys treballem en la Diputació Provincial de Castelló. Vam voler retornar a aquesta província el poder de decidir. Recuperar l’orgull i reivindicar la voluntat dels castellonencs per a no ser més que ningú però tampoc menys.
Per a aconseguir-ho, hem traçat un projecte col•lectiu, un programa per a recuperar la província amb un missatge clar: cal alçar-se i créixer.
I en aquest temps el propòsit és el de complir la paraula donada. Aquesta presidenta que els escriu va ser educada en el treball i l’esforç. I eixos valors marquen identitat i disciplina. Hui la meua terra prospera, supera barreres, troba solucions i sembra oportunitats.
Aquests són els pilars de la nostra acció política. Els que ens van ensenyar quan érem xiquets, els que confien a l’esforç, el treball i el sacrifici les bones notícies. La província de Castelló ja no s’acovardeix enfront de l’adversitat, creix sòlida i ferma per a superar la dificultat amb astúcia, i treballa per a aconseguir l’èxit que aquesta terra mai degué abandonar. En aquests tres anys, aquesta terra de valents i valentes avança molt però volem que aconseguisca encara més perquè per a nosaltres tot és poc per als castellonencs. Perquè açò no va de medalles, va de servir, de resoldre i de guanyar. Perquè Castelló és el motiu que ens va embarcar en aquest projecte que tantes satisfaccions ens dona quan eres capaç de garantir benestar.
Portem tres anys recorrent aquesta província per a injectar desenvolupament. Especialment al nostre món rural. I ho fem amb xifres històriques que han de traduir-se en recompenses col•lectives. Pla Impulsa i Fons de Cooperació sumen 116 milions d’euros, la major xifra que mai ha vist la nostra terra i a la qual cal sumar les solucions en forma de convenis singulars que permeten que 70 municipis aconseguisquen objectius singulars amb 9 milions d’euros.
Programes a la carta per a resoldre amb agilitat allò que no pot esperar. Enderrocaments d’edificis, guardes rurals, transport a demanda, ajudes enfront de catàstrofes, actuacions en el medi natural, fons per al benestar animal o defensa de la nostra terra enfront de projectes que ens fan mal.
Tot això i molt més. Perquè per a la nostra província tot ens sembla poc. Sobretot si parlem del nostre món rural. Ací, plans i iniciatives no sols són benvinguts, són necessaris. La conciliació familiar suposa per a molts pobles la diferència entre existir o desaparéixer. L’Escola Matinera és hui una solució que creix per a fer créixer al nostre interior. Més fons (954.000 euros), més hores d’assistència (15 hores) i més municipis (78 localitats). Conciliar en el col•legi i també a edats més primerenques. Hui les Unitats de Conciliació afavoreixen que els nostres pobles fixen població. Amb més d’un milió d’euros, 36 municipis gaudeixen d’aquest recurs que també ha ampliat horaris per a continuar donant solucions.
Perquè viure bé és un dret que no té edat. I per això, si importants són els nostres xiquets, no menys ho són els nostres majors. Menjar a Casa gratuït i un Servei d’Autonomia Personal (SPAP) que continua creixent amb més de 1.300 usuaris que es beneficien d’un recurs que ha incrementat un 64% el seu finançament amb 1,2 milions d’euros.
Eixa tranquil•litat és la que tractem d’afermar amb serveis que a vegades poden significar la vida, com les helisuperficies. Hem aconseguit en tres anys construir sis noves bases enfront de l’única que en quatre anys va executar l’anterior equip de govern.
Benestar i qualitat de vida
No hi ha autocomplaença. Són dades que continuen significant benestar i qualitat de vida. Com les solucions que donem en matèria de depuració o proveïment d’aigua, com les inversions que permeten millorar les nostres carreteres i planificar millores i recursos en les travessies.
D’això va governar, d’escoltar i de resoldre. De prosperar. Volem pobles plens de vida, amb travessies més humanes i equipades, amb casernes i seguretat. Amb serveis que injecten vida i que afavorisquen la repoblació.
I no ens cansarem de reclamar el que mereixem, perquè el just és rebre el just. És així de senzill. Sense pressupostos, sense transferències ajustades a la realitat i sense inversions, ens preguntem a què es dedica el Govern d’Espanya a més de recaptar.
Sense justícia no hi ha drets. Però el futur, bé sabem, està cada dia més a prop. Models que resisteixen enfront d’uns altres que prosperen. Models que bloquegen enfront d’uns altres que incentiven una terra sobirana i valenta. La nostra. Seguim!
Presidenta de la Diputació de Castelló
- Cierra una conocida franquicia del centro de Castelló y da paso a un nuevo negocio
- Adiós al sol en Castellón: Aemet confirma un puente de mayo pasado por agua y señala los días que más lloverá
- Así se construye el innovador edificio prefabricado que Castelló levantará en tiempo récord
- Fallece un motorista y otros dos resultan heridos al arrollarles un turismo en Altura
- Dormir en una abadía medieval: la joya turística de Castellón que busca abrirse al mundo
- El pueblo medieval de Castellón que crece con vecinos de todo el mundo ideal para una escapada: 'Parece de otra época
- Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
- Segundo incendio industrial en pocas horas en Onda: afecta a una empresa de palets y a un desguace