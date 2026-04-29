Más libros, menos pantallas

En estos tiempos del Gran Hermano tecnológico, triturador de las humanidades y la privacidad, remedo del que ya nos advirtió Orwell; resulta menester sacar a colación la máxima del maestro Cervantes: «El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho». Ciertamente, el siglo XVI queda lejos y si bien en aquel periodo de oro de las letras españolas el esplendor de la literatura admiró al mundo civilizado; en contraposición, el noventa por ciento de la población era analfabeta. Hoy las universidades brotan como setas en todo el territorio nacional. Empero, el 31% de sus estudiantes presenta severos déficits de comprensión lectora, preocupante cifra por encima de la media de la OCDE.

Móviles, ordenadores y pantallas diversas van transformando a la sociedad en tiempo y forma del interés de quienes gobiernan el mundo. Al paso que vamos la incapacidad de leer puede llegar a ser mayoritaria lacra entre los futuros universitarios que ahora cursan la ESO.

El filósofo José Antonio Marina es una de las voces que predica (demasiadas veces con la sensación de hacerlo en el desierto) la importancia de la lectura en la escuela, no solo como herramienta docente, sino como motor esencial para el desarrollo de la inteligencia ejecutiva, la empatía y la capacidad crítica. Vamos al precipicio, dirigidos a paso de borreguitos por los pastores Musk, Zuckerberg y las empresas Alphabet, Microsof o ByteDance. Los jóvenes entienden poco lo que leen, porque leen poco o nada. A la hora de escribir tenemos otro serio problema: la inmediatez de los teclados electrónicos, que fomenta un lenguaje de abreviaturas carente de sintaxis, orden gramatical y sentido semántico. Es un desastre cómo comienza a larvarse en temprana edad, ante la ignorancia del núcleo familiar imbuido por el virus de las nuevas tecnologías, las cadenas de la modernidad que atenazan al ser humano.

Una acción plausible es la prohibición de los móviles en los colegios, los expertos llevan tiempo advirtiendo de que el uso de los celulares en las aulas afecta al fracaso escolar, pero también a la relación entre padres e hijos. La medida, siendo buena, no es suficiente. En el seno familiar es donde debe cimentarse la labor de educar en un buen uso de las tecnologías y establecer criterios claros de acceso a las mismas, fundamentados en la edad. Familia y escuela, el binomio tradicional en la educación, es momento de fortalecerlo. Resulta irracional y dañino que un niño tenga antes en sus manos un ingenio electrónico que un libro de papel.

Leo en la prensa que el PP ha diseñado un plan de lectura para las escuelas priorizando los textos impresos y la utilización de la escritura manual, tras convenir: «Está estudiado que la escritura a mano mejora la memoria y la comprensión conceptual». El plan del equipo de Feijóo pretende fomentar la lectura desde edades tempranas bajo la máxima: «La lectura es la clave del aprendizaje», considerando una verdad irrefutable: «Si fallan los cimientos, leer y entender e interiorizar lo que se lee, peligra todo el edificio de la educación». Así es.

Periodista y escritor