Opinión | LA COLUMNA
Política útil
El pressupost de Vila-real d’enguany naix en un context difícil, però sobretot naix després de massa temps d’inèrcia, desordre i falta de previsió que han passat factura. Factures acumulades en calaixos que han posat en risc proveïdors, serveis i la credibilitat de l’Ajuntament. I davant d’això hi havia dues opcions: mirar cap a un altre costat, o assumir la realitat i actuar.
Compromís no hem vingut a gestionar la comoditat, treballem per posar ordre. Per responsabilitat i per coherència amb allò que sempre hem defensat: una administració que paga a temps, que funciona i que està al costat de la gent. Perquè darrere de cada factura hi ha persones treballadores, famílies i xicotetes empreses que no poden esperar indefinidament mentre l’Ajuntament falla. Aquest pressupost és un punt d’inflexió. És, en definitiva, una esmena a la deixadesa i a la política de pedaços que ens ha portat fins ací.
No es pot parlar de grans projectes si no es garanteixen els serveis bàsics. Per això, als governs amb Compromís prioritzem allò essencial. Reforcem el Termet amb un contracte de parcs i jardins que pose fi a la degradació, incrementem la inversió en salubritat per combatre problemes reals com les plagues, millorem l’enllumenat públic i cuidem els espais que són de tota la ciutadania. I blindem allò que alguns voldrien retallar: els drets. Més recursos per a Igualtat, més suport al valencià, perquè una ciutat es mesura amb infraestructures, dignitat, cohesió social i identitat.
Tot això mentre altres administracions opten per retallar i recentralitzar els serveis. Vila-real planta cara des de la gestió responsable impulsada per Compromís. Som una illa de resistència que protegeix serveis i sosté el veïnat. És evident que no és el pressupost que ens agradaria en un escenari ideal. Arriba tard i condicionat. Però és un pressupost imprescindible perquè sense ordre no hi ha futur, i sense responsabilitat no hi ha política que valga. Este és el pressupost que el senyor Casabó no voldria fer, però és la política real que la ciutat necessita. Posem fi a una etapa de descontrol i herències enverinades, i obrim una nova etapa de rigor, de treball i de política útil.
Vicealcaldessa de Vila-real i diputada provincial
Suscríbete para seguir leyendo
