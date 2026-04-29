Reconocerse en el espejo

Ayer se celebró la VII Cumbre de alcaldes de la provincia, en la que trasladé que la ciudad empieza a mirarse de nuevo con otra expresión. Vuelve a reconocerse en aquello que siempre la definió: su patrimonio, sus tradiciones y su carácter. Porque una ciudad se reconoce en sus símbolos. En los edificios que la representan, en las fiestas que la reúnen y en los sonidos que forman parte de su memoria. Y cuando esos símbolos se recuperan, también se recupera la autoestima de toda una ciudad.

La restauración del Teatre Payà, con una aportación cercana a los 150.000 euros a través del plan Impulsa de la Diputación es devolver presencia y dignidad a uno de los espacios culturales más importantes de Burriana, gracias a esta colaboración tenemos un teatro a la vanguardia, del que seguir sintiéndonos orgullosos.

Lo mismo pasa con el entorno de Sant Blai, donde laten buena parte de las tradiciones de nuestro pueblo. La restauración de la peana del patrón era una prioridad tras detectarse, en 2019, un avanzado estado de deterioro que obligó el año pasado a cancelar su salida a hombros durante la procesión. Aquello dolió porque tocaba algo muy profundo. Este año, la peana ha vuelto a recorrer las calles tras una profunda restauración. Y junto a ello, las obras de mejora en el entorno donde se celebra la Font del Vi, con una inversión íntegra de 71.992,85 euros, impulsando otra de nuestras tradiciones más queridas.

También vuelve a reconocerse Burriana cuando escucha de nuevo la campana del Nostre Senyor. Diez años en silencio sin una de esas voces que parecen eternas hasta que desaparecen. Gracias a una inversión de 40.000 euros entre la Diputación y el Obispado, esa campana de 1.500 kilos vuelve a sonar sobre la ciudad. En apenas dos años, la institución provincial ha destinado 18.000 euros para restaurar las pinturas de la ermita de Santa Bárbara y 12.000 euros para nuestra cofradía de pescadores.

Y se reconoce igualmente en sus Fallas, en sus bandas de música y en todo aquello que mantiene vivo el pulso popular: 2.100 euros para dotar económicamente el premio al Ninot Indultat, el convenio con la Federación de Fallas y las Juntas Locales, y 1.200 euros para cada comisión destinados a las bandas de música que actúan en nuestra ofrenda, sumado a 16.000 euros para quince peñas taurinas.

Burriana vuelve a reconocerse en el espejo porque vuelve a cuidar lo que la hacía única. Y una ciudad que recupera su memoria, recupera su rumbo y eso es lo que hemos puesto en valor en este encuentro con el resto de alcaldes de la provincia.

Alcalde de Burriana