Opinión | RECONTRA
Dos velocidades
En este país nuestro, donde el café se toma rápido, pero las sobremesas son eternas, la justicia se ha adaptado a las costumbres: a veces corre como si perdiera el tren y otras se queda mirando el reloj como quien espera a que escampe. Por un lado, asistimos al espectáculo casi olímpico del procedimiento que avanza con la velocidad de un AVE sin paradas, como debe ser. El caso Ábalos-Koldo parece haber descubierto una nueva categoría jurídica: el juicio supersónico. Instrucción, diligencias, declaraciones… Todo encaja con precisión milimétrica. Si la justicia fuera siempre así, habría que empezar a repartir medallas. Pero no conviene emocionarse mucho, porque en la pista contigua se disputa otra competición: la de resistencia. Ahí está el caso Kitchen, esa maratón judicial, trece años después, cuando ya habíamos olvidado quien era «M. Rajoy». Trece años: tiempo suficiente para que cambien gobiernos y hasta la memoria colectiva.
Y está la tercera categoría, la más fascinante: la del expediente fantasma. Ese que ni está ni se le espera, del que nadie habla, donde todo es «presuntamente» y nada termina de concretarse. Es la justicia en modo Schrödinger para el caso del ministro Montoro que, por lo que dicen, hacía leyes a favor de clientes de su antiguo despacho: el caso existe y no existe a la vez.
Debe haber un manual secreto que establece qué va rápido y qué no. Mientras tanto, entre el vértigo y la paciencia infinita, seguimos esperando una justicia que, además de justa, tenga un ritmo comprensible.
Urbanista
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