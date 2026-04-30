Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oferta compra azulejeraTiburón en CastellónHuelga profesoresFiestas Vila-realCastellón SéniorCalculadora de Segunda División
instagramlinkedin

Opinión | El trasluz

Juan José Millás

Juan José Millás

Cortezas innecesarias

El sistema ha crecido tanto que ha terminado por confundirse con la realidad

Un hombre entra a una oficina de empleo.

Un hombre entra a una oficina de empleo. / Archivo

Meta y las demás empresas tecnológicas (y no tecnológicas, para decirlo todo) despiden gente con la eficacia con la que los sacapuntas generan virutas. De niño me fascinaba ese momento en el que el afilalápices producía una espiral de piel de madera. Me interesaba, más que la mina, esa especie de escama frágil con forma de bucle. La viruta olía a madera, sabía a madera, evocaba la existencia del bosque de los cuentos. La mina, que parecía venir de las profundidades de la tierra, no era nada sin ella. Me llaman la atención las máquinas productoras de virutas. La sierra eléctrica, pongamos por caso, o la lima, incluso la de las uñas. Las virutas, antiguamente, iban a la basura. Hoy se aprovechan para hacer pellets, abonos, puertas de aglomerado, qué sé yo. Nos preocupa reciclar lo que se pierde. Pero ¿qué hacemos con las virutas de la humanidad? ¿Qué hacemos con la gente que es expulsada a los márgenes del sistema por esas oficinas de recursos humanos que tratan a los hombres (y a las mujeres, puto genérico con discapacidad) como residuos de la actividad económica?

¿En qué momento se empezó a mirar a los despedidos como sobras? ¿Desde cuándo se actúa con ellos como las cintas transportadoras con esos productos defectuosos que caen por una trampilla sin que se detenga la cadena y sin qué sepamos a dónde han ido parar? Lo inquietante es la naturalidad con la que asistimos al proceso. Leemos que miles de personas pierden su empleo del mismo modo que consultamos la previsión del tiempo: con una mezcla de curiosidad y distancia. Mañana lloverá, pasado mañana despedirán a otros diez mil. Nos hemos acostumbrado a que la intemperie, en lugar de la excepción, se haya convertido en la norma.

Sin embargo, basta una alteración mínima para que el mecanismo se vuelva visible, porque un día el que cae por la trampilla eres tú o tu padre o tu cuñada. Entonces descubres que ya ni siquiera hay margen: no hay un lugar al que ir cuando uno es arrojado fuera del texto. Porque el texto lo ocupa todo. El sistema ha crecido tanto que ha terminado por confundirse con la realidad. Quizá por eso algunos multimillonarios sueñan con Marte. No porque quieran conquistar otro planeta, sino porque intuyen que este (tal es el tamaño de su voracidad) empieza a quedárseles pequeño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Informe | Las obras que prepara el CD Castellón en el SkyFi Castalia
  2. La droga que no huele ni se ve ya causa intoxicaciones en la cárcel de Albocàsser
  3. Protegen uno de los edificios más emblemáticos de Castelló ante el riesgo de desprendimientos
  4. Clasificación y calculadora de Segunda División: Haz tus pronósticos y averigua cómo quedarán los ascensos y los descensos
  5. Los servicios que ofrecerá el nuevo restaurante del aeroclub. El proyecto ya atrae a empresarios hosteleros de Castelló, Benicàssim y València
  6. Más protestas en educación: el 4 de mayo, huelga en comedores escolares de Castellón
  7. Nueva licitación del corredor mediterráneo en Castellón: preparan el cambio de ancho de vía
  8. El absurdo de la pesca del atún rojo en Castellón: una embarcación captura en un día la cuota permitida en un año, 520 kilos

Onda reivindica la diversidad con una programación especial por el Orgullo LGTBI+: todos los actos

Onda reivindica la diversidad con una programación especial por el Orgullo LGTBI+: todos los actos

El Levante, el rival ideal para el Villarreal para sellar la Champions League

El Levante, el rival ideal para el Villarreal para sellar la Champions League

Cortezas innecesarias

Cortezas innecesarias

El modisto castellonense Paco Roca viste a los participantes de Mister España senior

El modisto castellonense Paco Roca viste a los participantes de Mister España senior

Muere el científico Craig Venter, 'padre' del genoma humano y Premio Príncipe de Asturias en 2001

Muere el científico Craig Venter, 'padre' del genoma humano y Premio Príncipe de Asturias en 2001

Tráfico en Castellón: Obstáculos y obras complican la circulación en varias carreteras

Tráfico en Castellón: Obstáculos y obras complican la circulación en varias carreteras

Una IA detecta cambios invisibles que anticipan el cáncer de páncreas hasta 475 días antes

Una IA detecta cambios invisibles que anticipan el cáncer de páncreas hasta 475 días antes

Nextil culmina su reestructuración y se prepara para un futuro prometedor

Nextil culmina su reestructuración y se prepara para un futuro prometedor
Tracking Pixel Contents