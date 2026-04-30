Opinión | LA RÚBRICA
El despertador
Divendres serà el Dia de les Treballadores i Treballadors, un dia que s’ha volgut convertir en la festa del treball, com si fora una celebració sense contingut, oblidant que, si triem aquest dia, és pels treballadors que reclamaven jornades de vuit hores diàries i que, justament per aquesta reivindicació, van ser assassinats per voler acabar amb les jornades de divuit hores que se’ls obligava a fer. Era l’any 1886, i, si bé els fets van ocórrer a Chicago, cal pensar que a Espanya no es va aprovar el descans dominical fins al 1904 i, a partir d’açò, ens podem fer una idea de com la classe treballadora hem hagut de lluitar per aconseguir drets, que massa vegades oblidem que no estan garantits.
Porte aquest tema avui perquè sovint els i les treballadores no tenim eixa consciència de classe. El fet de tindre unes condicions de vida amb necessitats cobertes i temps per a l’oci i les cures pròpies, o el fet d’assumir que aquests drets ja estan aconseguits, ens fa allunyar-nos d’aquests plantejaments, que ens semblen vells, ja que estem parlant de lluites del segle XIX.
Quan algú em diu que no és classe treballadora, sempre li faig la mateixa pregunta: a tu et desperta el despertador? Has d’anar cada dia a treballar si vols omplir la nevera i pagar les factures? Si la resposta és sí, eres classe treballadora i, encara que alguns volen que ho oblides, és important que recordem per què estem com estem i que hem de seguir reivindicant; el contrari ens portarà a situacions d’explotació i injustícia.
Així que tingueu-ho clar: si en la seua vida el despertador li marca que ha d’anar a treballar cada dia, vosté és classe treballadora.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
Suscríbete para seguir leyendo
