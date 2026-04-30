Nuestra feria artesanal

Las ferias artesanales representan mucho más que un escaparate de productos únicos y labores de antaño; son un reflejo de un pasado que está en constante evolución, una muestra de nuestras tradiciones y del talento de quienes, con sus manos, mantienen viva la esencia de lo auténtico. Como alcalde, me siento profundamente orgulloso de poner en valor iniciativas que conectan pasado y presente, y que además contribuyen al dinamismo económico, cultural y turístico de nuestro municipio.

Oropesa del Mar cuenta desde hace ya 24 años con una feria artesanal consolidada, selecta y de gran calidad, que se ha convertido en una cita imprescindible tanto para vecinos como para visitantes. Está declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, bien merecido porque no se trata únicamente de un espacio de venta, sino de un punto de encuentro donde la creatividad, el esfuerzo y la pasión de los artesanos se hacen visibles en cada pieza. Cada puesto cuenta una historia, cada producto encierra horas de dedicación y saber hacer.

Este año, la feria vuelve a abrir sus puertas hoy y permanecerá activa hasta el domingo, ofreciendo una programación variada y atractiva para todos los públicos. Además de los puestos artesanales, se han organizado actuaciones y talleres que enriquecen la experiencia y permiten a grandes y pequeños acercarse al mundo de la artesanía de una manera participativa y didáctica. Hay demostraciones en vivo de oficios tradicionales, pasacalles, folklore y algo que es un éxito es el desfile de ocas que llama la atención de pequeños y mayores.

Quiero agradecer la implicación de la SOC y la concejala de comercio en la organización de estos días. Es mucho trabajo que se hace a lo largo del año para coordinar esta Trobà.

Gastronomía y comercio

Invito a todos a acercarse, a pasear por las calles llenas de casetas, a descubrir la calidad de los productos y a disfrutar del ambiente que se respira en cada caseta.

Es también una excelente oportunidad para degustar la rica gastronomía y la oferta de nuestros comercios que complementan la oferta artesanal que ofrece la feria.

Alcalde de Orpesa