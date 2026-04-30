Opinión | A FONDO
L’Alcora creix en oportunitats de futur
Si ens parem a pensar què necessita realment l’Alcora per a créixer, la resposta és ben senzilla: que la gent puga viure ací, treballar ací i tindre futur ací. Al final, les oportunitats només arriben si el poble està preparat i si som capaços de posar facilitats perquè l’activitat no s’ature. Per això, la promoció econòmica és una part fonamental del pla l’Alcora Creix. No crec en les fórmules màgiques, però sí en la gestió diària per a tindre unes zones industrials que siguen un reclam per a la inversió i un impuls real per al nostre teixit productiu.
Per a entendre-ho bé, només cal mirar enrere i valorar el camí recorregut. Ha sigut en aquesta última dècada quan hem fet l’aposta més forta de la història de l’Ajuntament per les nostres àrees industrials. Abans, la inversió municipal era pràcticament inexistent. En aquests anys, en canvi, ens hem bolcat a millorar-les amb una inversió que ja supera els 5 milions d’euros.
És una xifra important que demostra un canvi de prioritats total, però soc el primer a reconéixer que encara falta molt camí per recórrer i molta faena per fer. El que tenim clar és que no podem tornar a eixa etapa on la indústria no estava en l’agenda de l’Ajuntament, perquè seria donar l’esquena a l’esforç de les empreses i els treballadors i treballadores. Som un motor industrial de la província gràcies a la seua valentia, i el paper de l’Ajuntament ha de ser cuidar eixe motor amb un manteniment constant per a no frenar el seu impuls. Si ells s’arrisquen i inverteixen, el mínim que podem fer des de la institució és oferir-los un entorn que estiga a la seua altura.
Hem treballat cada ajuda aconseguida de l’Ivace, amb l’objectiu de modernitzar el nostre entorn sense que això supose una càrrega addicional per a les arques municipals. Tindre unes àrees industrials òptimes és la millor garantia perquè la nostra indústria (la ceràmica, principalment,i també altres sectors) continue sent el nostre pilar.
I la prova que anem pel bon camí és la realitat que vivim: empreses ja instal•lades a l’Alcora estan fent inversions molt importants per a millorar i ampliar les seues instal•lacions, i noves companyies han triat el nostre poble per a desenvolupar projectes de futur de gran envergadura. Al final, es tracta de dir-li a qui vol crear ocupació: «Tria l’Alcora, perquè ací trobaràs el lloc i el suport per a créixer».
I perquè aquest creixement no s’ature, el pla l’Alcora Creix ja inclou al voltant d’un milió d’euros destinats exclusivament a continuar millorant els nostres polígons.
Un altre repte que tenim damunt la taula és el de la formació. Ens trobem massa sovint amb un desajust que hem de corregir: empreses que busquen personal per a llocs específics i no el troben, mentre hi ha veïns que necessiten faena, però no han tingut l’oportunitat d’aprendre el que se’ls demana ara mateix.
Per a resoldre-ho de manera pràctica crearem, també en el marc de l’Alcora Creix, un centre de formació i escola d’oficis a l’actual Casal Jove. L’estratègia busca l’eficiència dels espais que ja tenim: traslladem el Casal a l’antiga biblioteca, un espai molt millor per als joves, més cèntric i funcional per a les seues activitats. D’aquesta manera, fem un dos per un: guanyem un espai juvenil millor i aprofitem l’edifici actual per a oferir una formació pràctica i útil que ajude la nostra gent a trobar treball.
Eixe esforç per entendre les necessitats de la nostra indústria és el que fa que eines com el portal Portalemp i el treball estratègic del Pacte Ceràmic per l’Ocupació funcionen de veritat. No es tracta només de tindre una oficina oberta, sinó de fer de pont real entre qui busca personal i qui necessita una oportunitat.
Tenim vora 400 veïns i veïnes en la nostra base de dades i, gràcies a eixa coordinació constant, l’any passat vam gestionar 151 ofertes de treball. És, sens dubte, el millor balanç que podem presentar: el que es tradueix en benestar per a les famílies del nostre poble.
L’Alcora ha sigut sempre un poble treballador i de gent que no s’arronsa davant l’esforç. Mai ens han regalat res i sabem que el futur es guanya picant pedra cada dia. El paper de l’Ajuntament ha de ser estar al costat d’eixes ganes de tirar endavant, aplanant el camí i donant les eines perquè qui vulga prosperar ho puga fer amb el vent a favor.
Seguirem treballant amb la mateixa constància perquè l’Alcora siga un lloc on qualsevol veí i veïna, tinga l’edat que tinga, senta que té oportunitats reals ací, a casa. El creixement del nostre poble només té sentit si serveix perquè ningú es quede enrere i perquè tots tinguem la seguretat que el demà serà millor que l’avui. Eixe és el meu compromís i el camí que seguirem recorrent junts.
Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló
- El pueblo medieval de Castellón que crece con vecinos de todo el mundo ideal para una escapada: 'Parece de otra época
- El absurdo de la pesca del atún rojo en Castellón: una embarcación captura en un día la cuota permitida en un año, 520 kilos
- Informe | Las obras que prepara el CD Castellón en el SkyFi Castalia
- La droga que no huele ni se ve ya causa intoxicaciones en la cárcel de Albocàsser
- La historia del exjugador de Europa League que hoy preside un club del fútbol regional de Castellón:"«Llegué a España buscando una nueva etapa»
- Un coche arde en plena carretera en Castellón tras salir de la CV-10
- Protegen uno de los edificios más emblemáticos de Castelló ante el riesgo de desprendimientos
- Los servicios que ofrecerá el nuevo restaurante del aeroclub. El proyecto ya atrae a empresarios hosteleros de Castelló, Benicàssim y València