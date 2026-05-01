Hoy es viernes 1 de Mayo de 2026, la Fiesta del Trabajo. Fecha y celebración que, junto a la bandera roja y desde hace más de siglo y medio, representa la tradición más persistente y universal del movimiento obrero.

Por eso, con la vocación de señalar su trascendencia, manifiesto que el 1 de Mayo expresa memoria, fiesta y reivindicación. Memoria, porque encarna el proceso de las luchas desencadenadas por la aparición de la clase obrera, por la jornada de ocho horas y, en general, por la progresiva toma de conciencia de sus derechos. Además, en mi caso, esa memoria me conduce a revivir la manifestación del 1 de Mayo de 1970 de la Vall d’Uixó: el día que los trabajadores de mi pueblo acreditaron que la defensa de sus reivindicaciones laborales exigían las libertades democráticas.

Pero también es fiesta (originariamente no nació como fiesta) porque los trabajadores del mundo aprovecharon la jornada para celebrar sus avances y los ideales de la justicia social y de la fraternidad humana. En todo caso, siempre es un día de reivindicación en el que se señalan los objetivos del futuro. Por eso, hoy, en España, 140 años después de aquel 1886 en Chicago, las organizaciones de los trabajadores, los sindicatos de CCOO y UGT, aprovecharan sus manifestaciones, mítines y fiestas para proclamar que, en estos momentos, cualquier proyecto de vida que podamos calificar de digno requiere un mejor reparto de la riqueza (aún existen 11 millones de personas con salarios estancados), un clima de paz y rechazo a la guerra, una propuesta democrática frente a la ultraderecha y su discurso del odio, la inmediata defensa y no privatización del Estado del bienestar y el acceso asequible (en alquiler o en propiedad) a una vivienda digna. Que así sea.

Analista político