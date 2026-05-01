Aeropuerto con aviones

Hubo un tiempo en que hablar del aeropuerto de Castellón era hacerlo desde la duda y el rechazo. Desde la ironía incluso. Una infraestructura levantada con polémica, cuestionada por su proximidad con Valencia y por prioridades que entonces parecían más urgentes. No faltaban argumentos para el escepticismo. Es poco honesto negarlo ahora. Pero los debates, como las infraestructuras, también evolucionan.

Hoy el aeropuerto ya no es un proyecto, ni una promesa, ni aquel símbolo sin aviones. Es una realidad. Y el foco desde hace años ya no está en si debía haberse construido, sino en qué hacemos con él.

Los datos invitan, como mínimo, a una reflexión más serena y al optimismo. Más rutas, más pasajeros, más actividad. La entrevista a la nueva directora general, Raquel París, publicada en Mediterráneo confirma que la infraestructura crece y diversifica su papel, no solo en el ámbito turístico, sino también en el industrial y el aeroespacial.

Ese es el punto de inflexión.

El aeropuerto de Castellón no puede entenderse únicamente como una puerta de entrada de viajeros. Es también una plataforma de oportunidad. Para empresas, para formación, para innovación. Para posicionar a la provincia en un mapa donde, hasta hace relativamente poco, simplemente no estaba.

En ese recorrido hay que reconocer la continuidad. Más allá de colores políticos, distintos gobiernos autonómicos y provinciales han apostado por consolidar la infraestructura y tratar de hacerla útil. Eso también debe formar parte del relato. Porque hay decisiones que pueden discutirse en su origen, pero que una vez tomadas obligan a gestionarlas bien. A exprimirlas. A darles sentido. Y, sobre todo, a evitar que se conviertan en un lastre por falta de ambición.

La pregunta ya no es si debía existir. Ahora tiene aviones y funciona bien. Porque en un territorio que aspira a crecer, a atraer talento, a abrirse al exterior, renunciar a una infraestructura así no es una opción. Lo que sí lo es decidir hasta dónde queremos que vuele.

Redactor jefe de Mediterráneo