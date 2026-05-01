Almassora merece respuesta

Hay asuntos que trascienden cualquier color político. Hay proyectos que no entienden de siglas ni de despachos lejanos porque hay decisiones que afectan directamente a la vida de nuestros vecinos. Por tanto, exigen altura institucional, responsabilidad y respeto entre administraciones. La regeneración de Pla de la Torre es uno de esos asuntos.

Almassora lleva demasiado tiempo esperando noticias, avances y certezas. Esperando una respuesta que no llega.

Como alcaldesa, he solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, para conocer en qué punto se encuentra la tramitación de las obras de regeneración de Pla de la Torre. No he pedido privilegios. No he reclamado nada extraordinario. He pedido información, diálogo y coordinación institucional para defender los intereses de mi pueblo.

La realidad es que, tras siete correos electrónicos remitidos solicitando cita, la única contestación ha sido el silencio, ya que no me dan cita para reunirme con alguno de los responsables que nos detalle cómo va la tramitación.

Y ese silencio no es hacia una alcaldesa. Ese silencio es hacia Almassora y hacia los almassorins.

Pla de la Torre no puede seguir esperando indefinidamente. Estamos hablando de una zona especialmente sensible, que necesita actuaciones claras y decididas para su protección, recuperación y mejora.

Política útil

Siempre he defendido que entre administraciones debemos remar en la misma dirección. Esa es la política útil que reclama la ciudadanía, basada en la cooperación, la lealtad y las soluciones. No muros burocráticos ni puertas cerradas.

Por eso resulta incomprensible que una administración local que representa de forma directa a sus vecinos no obtenga ni siquiera una reunión de trabajo por parte de un organismo estatal.

Somos un municipio, sí. Quizá pequeño al lado de todo un ministerio. Pero nuestros vecinos merecen el mismo respeto institucional que cualquier gran ciudad de España.

Desde el Ayuntamiento de Almassora no vamos a dejar de insistir. Seguiremos reclamando esa reunión, seguiremos exigiendo información y seguiremos defendiendo con firmeza los intereses de nuestro municipio. Los almassorins merecen respuestas.

Alcaldesa de Almassora