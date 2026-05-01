El bluf dela vivienda

El bluf de la legislatura de vivienda que prometió (y sigue prometiendo) Begoña Carrasco está cada día más cerca de materializarse. Vivir de promesas es fácil hasta que llega el momento de gobernar y cumplir. En este caso, sus palabras no pasan del papel. Hace tres años que acudimos a las urnas a votar y Carrasco aún no ha pagado ni un euro del alquiler joven prometido. Solo queda confiar en que lo haga en este último año para que, aunque sea para salir ella en la foto y el vídeo de turno para su álbum particular, alguien reciba una ayuda en el peor momento habitacional que recuerda la ciudad.

Lo que seguro no veremos antes de que acabe su mandato son viviendas de protección pública construidas y entregadas a tiempo. Y mucho menos VPP decentes, tal como las concibe la sociedad española desde hace décadas. Porque el hecho es claro: la alcaldesa ha cedido suelo público (de todos y todas) a constructoras privadas a cambio de minipisos que superarán los 200.000 euros. En Castelló. Eso es lo que entiende el Partido Popular por gestionar lo público. Permitir promociones de pisos, de media muy pequeños, en las que no podrán vivir familias con dignidad y a precios de lujo.

Así que si usted tiene 60.000 euros disponibles en su cuenta para la entrada y cumple requisitos aún desconocidos, podrá optar a una de las 21 viviendas con piscina y pádel en Censal. Si no, tendrá que seguir confiando en promesas de una alcaldesa que ayer, en el pleno municipal, volvió a destinar lo mismo a vivienda que a propaganda. En esto, como casi siempre en la vida, todo es cuestión de prioridades.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castellón