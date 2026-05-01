Opinión | A FONDO
La cara dura del PP
Hi ha moments en política en què ja no n’hi ha prou amb treballar cada dia per gestionar el millor possible. També cal desemmascarar la mentida, desmuntar la demagògia i recordar d’on venim. I això és exactament el que toca fer davant de la campanya de desinformació que el PP de Vila-real ha decidit posar en marxa contra el pressupost municipal de 2026. Perquè una cosa és fer oposició, i una altra molt distinta és voler reescriure la història d’esta ciutat, com si els veïns i veïnes no tingueren memòria.
El pressupost de 2026 és el pressupost del renaixement. I ho és perquè representa una etapa nova, després d’anys dedicats a arreglar els empastres i la ruïna que va deixar el Partit Popular. No és un eslògan. És una realitat comptable, política i moral. És el pressupost d’una ciutat que ha resistit, que ha ordenat la casa, que ja ha pagat una part molt important del que altres van deixar sense pagar i que ara, per fi, comença a respirar amb una altra força.
Per això resulta tan obscé que el PP de Vila-real critique la pressió fiscal just en l’any en què haurem baixat la contribució un 5%. Just en l’any en què hem impulsat bonificacions de fins al 95% per al comerç del poble. Just en l’any en què continuem sense cobrar taxes de terrasses ni d’ocupació de via pública. Just en l’any en què, a més, hem activat més bonificacions en la taxa de residus mentre ells, allà on governen, la pugen. Açò no és debat polític. Açò és mentir amb tota la cara.
També tenen la poca vergonya de parlar d’asfíxia a autònoms per impagaments. Ells. Precisament ells. Els mateixos que van deixar 9 milions d’euros en factures falses als calaixos, factures falses sense consignació, operacions irregulars, un préstec de 20 milions d’euros que ha hipotecat esta ciutat durant quinze anys i una cadena interminable de reclamacions urbanístiques, sentències i problemes derivats d’una manera irresponsable de governar. El mal no va ser només econòmic. Va ser institucional, moral i també humà. Perquè darrere de tot això hi havia també proveïdors, encara que pocs de Vila-real, perquè en el PP, a l’Ajuntament, els del poble no tenien dret a treballar.
La veritat és molt simple: si hui encara hem de parlar de prudència, de responsabilitat i de prioritzar pagaments és perquè durant massa temps esta ciutat hem estat pagant els capritxos, les amistats i la mala gestió del PP. El pressupost del renaixement naix precisament per això: perquè ara ja som capaços de mirar de cara al futur, després d’haver suportat durant anys la llosa del passat.
També critiquen l’adquisició d’immobles, com si ells tingueren alguna autoritat moral per a parlar d’esta qüestió. Ells no adquirien oportunitats per al poble: ells no protegien el patrimoni; el desatenien, l’abandonaven o el malvenien; ells ocupaven, expropiaven malament, no pagaven i deixaven embolics que encara hui estem solucionant. La diferència és molt clara. Nosaltres no hem endeutat la ciutat per a comprar patrimoni protegit que serà útil per al futur de Vila-real. Nosaltres hem fet que eixos espais siguen del poble i per al poble. No per a l’interés d’uns pocs ni per a alimentar xarxes de favors.
I després diuen que no hi ha inversions. Quina cara dura. Més de quatre milions d’euros han anat destinats a pagar solars, immobles i conseqüències dels seus empastres urbanístics de quasi vint anys després. És molt fàcil fer-se l’escandalitzat quan són uns altres els que han de pagar la factura de la teua irresponsabilitat. El que no diuen és que este pressupost continua garantint serveis públics, protegint el teixit social, ajudant el comerç, recolzant i reforçant la nostra aliança en la societat civil, modernitzant l’Ajuntament i preparant la ciutat per al futur. El que no diuen és que, malgrat tot el que van deixar, Vila-real continua avançant.
Malgrat els obstacles
I això és el que més els molesta. Que esta ciutat haja sigut capaç de resistir-los. Que el seu relat de catàstrofe no se sostinga. Que, malgrat els obstacles, Vila-real estiga en el millor moment d’endeutament dels últims quinze anys. Que estiguem a punt de liquidar definitivament el préstec dels 20 milions d’euros que ells van deixar. I del que haurem pagat 30 milions d’euros més d’interessos.
I encara així, amb el maltractament institucional del govern valencià de PPVox i la passivitat de la Diputació, siguem capaços de protegir la nostra gent, ajudar el comerç, reforçar associacions, construir ciutat, fent que treballant junts i juntes Vila-real avance.
On està la proposta que haurien fet ells? Ni està ni se li espera. Solucions reals: Ni una, ni mitja, ni cap.
Sempre endavant.
Alcalde de Vila-real
Suscríbete para seguir leyendo
