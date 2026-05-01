Comercios de toda la vida, en retirada

En la actualidad no hay un equilibrio razonable entre lo que cuesta abrir la persiana y lo que realmente genera un pequeño negocio. En Castellón es una evidencia. Esa brecha, que durante años se ha ido ensanchando sin demasiado ruido, ha terminado por convertirse en un problema visible en muchas calles: locales que no duran, cierres que se encadenan y una sensación de provisionalidad que hace unos pocos años no formaba parte del paisaje comercial.

El encarecimiento de los alquileres no es algo aislado. Se ha consolidado como el principal condicionante de la viabilidad de los negocios de proximidad, hasta el punto de que condiciona decisiones básicas: desde el tipo de actividad hasta la ubicación o la posibilidad misma de emprender. Cuando el coste fijo más relevante se dispara, el margen de maniobra desaparece. Y con él, la capacidad de resistir momentos de menor actividad o de invertir en mejorar el propio negocio. Lo que está ocurriendo en la Comunitat Valenciana, y de forma clara en la provincia de Castellón, no es algo puntual. Es la consecuencia de un mercado que ha ido tensionándose por la confluencia de varios factores que se retroalimentan: la concentración de la propiedad en menos manos, la retención de locales vacíos a la espera de rentabilidades mayores y la presión de actividades más lucrativas vinculadas al turismo o a modelos comerciales con mayor músculo financiero. En ese contexto, el pequeño comercio (lo estamos viendo) juega en desventaja estructural.

El resultado es un desplazamiento progresivo. No siempre inmediato ni evidente, pero constante. Negocios que no pueden asumir las nuevas condiciones abandonan las ubicaciones más céntricas, se reubican en zonas con menor tránsito o, directamente, desaparecen o se rompen los relevos generacionales. Este proceso tiene un efecto acumulativo: a medida que se reduce la diversidad de la oferta, también lo hace la capacidad de atraer y retener actividad. El centro pierde densidad económica y, con ella, parte de su función social que siempre la ha caracterizado.

Conviene detenerse en un aspecto que a menudo se pasa por alto: muchos de estos autónomos no solo afrontan el encarecimiento de su local, sino también el de su vivienda. Esa doble presión limita de forma severa la sostenibilidad de cualquier proyecto. No se trata únicamente de que los números no salgan; es que el riesgo asumido deja de ser razonable en términos personales y profesionales.

A partir de ahí, el cierre de negocios deja de ser una excepción para convertirse en una dinámica persistente. Los datos que viene ofreciendo Mediterráneo de manera periódica lo confirman, pero basta con recorrer determinadas calles para percibirlo sin necesidad de cifras. La rotación constante de locales, los traspasos que no llegan a consolidarse o los espacios que permanecen vacíos durante meses indican que algo no está funcionando en la base del modelo.

Pero el riesgo no es solo económico. Tiene implicaciones urbanas y sociales de mayor alcance. Un tejido comercial debilitado reduce la vitalidad de los barrios, empobrece la experiencia urbana y favorece una homogeneización que, a medio plazo, resta atractivo tanto para residentes como para visitantes. Las ciudades que renuncian a su comercio de proximidad pierden una parte de su identidad y de su capacidad de generar actividad diversificada.

La cuestión, por tanto, no es si los precios seguirán subiendo, sino qué tipo de ciudad se está configurando a partir de estas dinámicas.