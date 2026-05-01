Solo falta ver a María Guardiola y a sus socios ultras repartiendo gorras con el lema Extremadura primero al grito de Hacer Trujillo grande otra vez para festejar que, cuatro meses después, la derecha y la derecha extrema se han puesto de acuerdo para gobernar esa comunidad. Digo Trujillo porque, con perdón de Mérida donde tomó posesión la presidenta, esa histórica ciudad cuna de grandes conquistadores encarna mejor el ardor con que PP y Vox inician desde esa zona de España la reconquista de la Moncloa, el dorado que Feijóo persigue desde que dejara su plácida Galicia hace ya cuatro años. El objetivo es derrocar al ilegítimo, al okupa de Pedro Sánchez. Ingente tarea como la que en 1532 protagonizó Francisco Pizarro, el hijo más ilustre de Trujillo, al derrotar al inca Atahualpa y someter a su imperio valiéndose del ardid y el engaño; el PP, hoy en día, lo hace traicionando sus principios al abrazar sin rubor el programa más xenófobo que se ha planteado en la política española.

Hasta la fecha PSOE y PP se limitaban, que no es poca cosa, a satisfacer todas las exigencias en materia de competencias o financiación de los grupos cuyos votos necesitaban. Felipe González cedió en 1993 el 15% del IRPF a Jordi Pujol mucho antes de que Sánchez mercadeara con ERC la financiación singular o amnistiara a los líderes del procés. Aznar, por su parte, habló catalán en la intimidad con el Molt Honorable para retirar la Guardia Civil de las carreteras catalanas y acabar con los gobernadores civiles. Del Todo por la Patria, al Todo por el Pacto. Además, acordó la ampliación del cupo vasco con Arzalluz en 1996, eran los años en que se refería a la banda ETA como el Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Ahora la cosa va de derechos humanos. La prioridad nacional que recoge el acuerdo de gobierno con Vox es la versión española de las políticas que Trump plantea en EEUU. Aquí, como allí, habrá que pararlo con la ley primero y, cuando toque, con los votos.

La realidad es que los populares andan un mucho avergonzados con el trágala que Abascal les ha obligado a digerir. Tanto que cuando Vox ha llevado el blindaje de esa medida al Congreso, Feijóo y los suyos no se han atrevido a salir en la foto de votar a favor de liquidar la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo primero consagra que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». El órdago xenófobo es de tal indecencia que cuenta incluso con el rechazo de los obispos que defienden la prioridad del Evangelio frente a la prioridad nacional, a lo que Vox replica acusando a los prelados de hacer caja con la emigración. La Iglesia como enemigo, el mismo discurso que Trump.

Pese a ello el PP sigue cediendo y en Aragón repite el pacto del que se abochorna en Madrid. Extremadura primero y España después. Próxima estación Castilla y León y, si se da el caso, tragará incluso el moderado Juanma Moreno. Y así hasta llegar al gobierno central para que Feijóo mañana, como hoy Sánchez, haga realidad su ensoñación de dormir en Moncloa. Sí, él también a cualquier precio.

Periodista y escritor.