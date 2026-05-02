El Censal Parc, un sueño hecho realidad

Decía Calderón de la Barca: «Los sueños, sueños son», pero para mí son mucho más. En numerosas ocasiones los sueños son retos e ilusiones. Son metas que alcanzar y a mí me gusta trabajar para cruzarlas como el último ganador del maratón de Londres, rompiendo todas las barreras. Esta semana ha sido una de esas en las que, como alcaldesa, siento que, junto con el equipo de gobierno que tengo el honor de presidir, hemos conseguido cruzar el primer arco triunfal y romper la cinta de una carrera que llevaba demasiado tiempo en stand by: la ejecución del Censal Parc.

El pasado miércoles, la junta de gobierno local daba luz verde al proyecto de ejecución de las obras de la primera fase del que se convertirá en el principal pulmón verde de la capital. Un proyecto de legislatura cuyo origen histórico se remonta al 1993, cuando se comenzó a hablar de la necesidad que tenía el Distrito Este de zonas verdes. En las últimas décadas, esta zona ha vivido una gran transformación con el desarrollo del PAI Censal y, en la actualidad, se ha convertido en una de las grandes áreas de expansión de Castellón, por lo que emprender esta iniciativa era urgente.

Desde el ya lejano 1993, esta idea se ha mantenido viva, al menos de boquilla, por parte de los diferentes gobiernos de la ciudad. Sin embargo, hace prácticamente tres años, cuando llegamos a la alcaldía, poco o nada se había hecho. Obtener los terrenos era el principal escollo que había frenado una intervención que para nosotros era fundamental, pues se enmarca en la Tercera Transformación de Castellón, la cual tiene en la renaturalización de la ciudad y la creación de espacios de ocio y descanso al aire libre uno de sus principales puntos de partida.

Dicho y hecho. En marzo de 2024, tras meses de trabajo, ya presentamos las primeras memorias del proyecto, cuya superficie total alcanza los 122.000 m2. En enero de 2025, el pleno dio un paso definitivo para la adquisición de los terrenos y, en paralelo, trabajábamos y activábamos el plan de participación ciudadana para que los castellonenses nos explicaran cómo querían que fuera y qué querían que incluyera el Censal Parc.

Ya saben que para este ejecutivo municipal la opinión de los ciudadanos cuenta y me enorgullece que los vecinos así lo sientan y se impliquen cuando les pedimos que nos den su punto de vista, pero también cuando no se lo solicitamos pero sienten la confianza de expresárnoslo. La escucha activa es la base de un buen gobierno y una actuación de las dimensiones de esta bien se merecía que los ciudadanos (en este caso más de 7.000) se implicaran de lleno.

Fruto de este trabajo de recopilación de los deseos de los castellonenses para Censal Parc el proyecto, con un presupuesto de 6,7 millones de euros y cofinanciado con fondos europeos, se dividirá en varias zonas que incluyen espacios dedicados a diferentes tipos de usuarios. Así, habrá un parque infantil, para los más pequeños, pero también un área biosaludable, pensada especialmente para nuestros mayores, fomentando el envejecimiento activo, con aparatos de gimnasia y espacio para ejercitarse y practicar calistenia. También incorporará un parque de aventuras dirigido más a adolescentes y jóvenes, con elementos como una tirolina o toboganes más grandes, y una gran zona de esparcimiento con praderas, sombras, pérgolas y espacios de encuentro. Además, contará con otra zona lúdica protagonizada por un elemento icónico y central como será una gran estructura en forma de naranja en homenaje a nuestra tradición y nuestras raíces agrícolas que incluirá un parque de juegos.

Otra de las propuestas ciudadanas era que en esta primera fase también hubiera una zona de agua, con fuentes y géiseres, que aportara frescor y valor ambiental. Pues así será, porque el agua es vida. También habrá zonas de pícnic, pérgolas y un kiosco en la parte más próxima a la calle Fernando el Católico.

Con esta propuesta buscamos promover y favorecer la convivencia entre usuarios de todas las edades. Por ello, además, apostamos por un pulmón verde que lleva la accesibilidad por bandera. Y es que debe de ser el parque de todos y para todos, un parque inclusivo, sin barreras y con itinerarios accesibles.

Llegados a este punto me gustaría, una vez más, dar las gracias a la Oficina de Planificación y Proyección Económica y también a todas las áreas de Urbamismo y de Obras y Servicios Municipales, por el trabajo que están y seguirán realizando para que el sueño del Censal Parc se convierta, ahora sí, en una realidad. En equipo todo es mejor.

Ya ven que, una vez más, donde otros veían problemas nosotros vemos retos por emprender para cumplir con la palabra dada. Así, Censal Parc se une al nuevo Mercado Central, la compra del cine Rex, la reforma del antiguo edificio de Correos, el desbloqueo de la finalización de la ronda Oeste, la llegada del TRAM a la playa… que han estado en boca de muchos, pero que nadie se atrevió a emprender. Nosotros, sí. Seguimos.

Alcaldesa de Castellón