Últimamente, me refiero a los últimos dos o tres meses, leo más libros de historia que de ficción. En realidad, todos ellos te cuentan aventuras y desventuras humanas. Personas a las que, digámoslo así, «les pasan cosas». Detrás de una buena narración, que también puede ser en forma de película o de conversación, siempre me tendrán atento. Da igual que se hable de un amor lésbico que hace saltar por los aires la vida de una familia británica de lo más anodino, como es el caso de la novela Un asunto de familia de Claire Lynch, que de las vicisitudes cercanas a la muerte de un contable, también de lo más corriente, explicadas en forma de película, La vida de Chuck (aunque, bien es cierto, basada en una novela corta de Stephen King) o de las andanzas del gran rey visigodo Leovigildo, que entre otras cuestiones de gran calado, se las tuvo que ver con su hijo Hermenegildo por una cuestión religiosa (arrianismo contra catolicismo) y que acabó de la peor manera posible: con el padre ordenando la ejecución, parece ser, de su propio vástago. Historias i avant, que decía mi abuelo.

Pero eso es la vida, o las otras vidas, las que no vivimos y que, sin embargo, nos son cercanas, tanto que pueden llegar a formar parte de nuestro propio ser. De joven, en el instituto Ribalta, los chicos de clase tuvimos una pequeña anécdota con un profesor: jugábamos a fútbol, el profesor nos cerró la puerta de clase y, al quedarnos fuera del aula, seguimos con el partido, como si nada. El cabreo de quien impartía, si no recuerdo mal, Literatura, fue monumental. Preparó un listado de los futboleros y nos amenazó con un expediente y, lo que entonces era peor, una carta a nuestros padres. Aquellos días contamos el suceso a todos nuestros amigos de otras clases y otros cursos. Al cabo de unos meses, un sábado a las tantas de la mañana, en un pub, un compañero que no iba a nuestra clase y no había participado de los hechos, pero a quien se lo habíamos narrado nos lo contó como si le hubiera pasado a él ante nuestra incredulidad. Entonces lo tachamos de mentiroso, simplemente; pero hoy diría que era alguien que escuchaba y que interiorizó de tal manera nuestra historia que la hizo suya. También merece un aplauso, supongo, quien se la contara, porque nos dio, como se dice, pelos y señales de lo acontecido.

Por eso es bueno leer, ver películas y, sobre todo, escuchar a la gente. Vivimos en una sociedad egocéntrica; a todos nos encanta hablar y, a veces, es bueno porque verbalizar determinadas situaciones nos puede ayudar a encontrar soluciones a problemas o, incluso, revelarnos certezas ocultas en algún rincón de nuestro cerebro. Pero, como todo en la vida, se precisa de cierta mesura y tampoco es bueno andar por ahí hablando sin parar. Escuchemos un poco a la gente, prestando atención, claro, que lo de escuchar por simple educación mientras elaboramos nuestra réplica no convalida como buena praxis, sino como exacerbación de ese yoísmo tan de moda.

Escuchar a los más mayores, es decir, a la gente con una mayor experiencia vital, puede resultar más enriquecedor incluso.

Editor de La Pajarita Roja