Opinión | LA RÚBRICA
Moncofa, educació en precari
Moncofa ha experimentat un augment de la població amb una rapidesa inusitada estos darrers anys. El que és una bona notícia passa a ser menys positiva si aquest creixement no ve acompanyat de l’adaptació dels serveis municipals: transport públic, educació, cures i atenció als majors, sanitat…
El CEIP Avel·lí Corma, l’única escola que tenim, està massificada i fa anys que l’educació dels nostres menuts es duu a terme sense les condicions mínimes necessàries per al benestar de l’alumnat i del professorat. Ja no és qüestió d’ampliar: no queda espai.
Fa tres anys que el nostre alcalde va rebutjar el projecte ja inclòs al pla Edificant i als pressupostos de l’anterior GVA. L’escola de la Mar naixia amb una línia educativa de construcció imminent i la possibilitat d’ampliació quan les xifres ho feren necessari. Es van requalificar terrenys perquè així fora.
Però Alós va decidir personalment no portar endavant el projecte, al·legant que «Moncofa necessitarà una escola més gran en el futur; la població creix i no ens conformem amb una línia, la farem directament de dues». Eixa burrera política porta implícita la condemna a la precarietat de l’educació primària al nostre poble.
Tanta perspectiva de futur, i ja farà quatre anys que no hi ha ni projecte ni alternativa a l’escola que ja podria estar acabada. I el pitjor és que no han mogut ni un dit per a pal·liar la situació. La població augmenta. Al mateix ritme que la precarietat en els serveis bàsics per a les persones.
Portaveu de Compromís a Moncofa
