La educación como herida mínima

Cuando uno tiene la certeza de haber superado cualquier tipo de obstáculo en la vida, debe elegir a qué colegio irá su hija el próximo curso. Nadie está preparado para tomar una decisión así, como nadie lo está para ser madre o padre. Existe demasiada letra pequeña prácticamente invisible, y quizá sea mejor así, porque de lo contrario no tendríamos hijos para evitar los quebraderos de cabeza de este tipo de elecciones que, de un modo u otro, tendrán un impacto en tu hijo o hija.

Recuerdo un relato de Eduardo Halfon, «Un pequeño corte», que aparece en su libro Un hijo cualquiera (Libros del Asteroide). En aquella historia, el gesto mínimo se convierte en una grieta moral imposible de ignorar. No es solo la decisión en sí, sino todo lo que arrastra, todo lo que simboliza. Y ahí empieza el vértigo.

Halfon lo formula con una claridad incómoda: ser padre implica imponer, incluso cuando uno cree que está ofreciendo. Esa frontera difusa entre elección y herencia es quizá la verdadera educación, la que no aparece en los folletos de los colegios ni en las reuniones informativas.

Elegir un centro escolar es, en el fondo, decidir un marco de valores, un paisaje emocional, una manera de estar en el mundo. Y, sin embargo, uno llega a esa elección armado apenas con intuiciones, recomendaciones ajenas y miedos propios. Hay algo profundamente contradictorio en todo esto: queremos proteger, pero también queremos que nuestros hijos se enfrenten al mundo; deseamos que sean libres, pero no dejamos de trazar límites. En ese equilibrio imposible se instala la culpa, una compañera silenciosa que rara vez se menciona.

Quizá por eso las palabras de Halfon resuenan tanto, porque nombran ese peso que preferimos maquillar. No hay decisión inocente cuando hay una vida en formación. Todo deja rastro, incluso aquello que creemos irrelevante.

Al final, elegir colegio no es más que otra forma de ese «pequeño corte» del que habla el escritor: una intervención mínima que puede convertirse en relato, en memoria, en identidad. Y uno avanza, aun así, consciente de que no hay manual posible, de que todo aprendizaje se hace sobre la marcha.

Tal vez la única certeza sea esa: que educar consiste en equivocarse con cierta dignidad, en asumir que cada decisión lleva consigo una renuncia. Y que, pese a todo, seguimos eligiendo, porque no hacerlo también sería una forma de decidir. En ese sentido, quizá convendría aceptar que nunca sabremos si acertamos. Pero en ese gesto imperfecto, inevitable, profundamente humano, se construye también una forma de amor, quizá la única posible.