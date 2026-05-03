Ingeniería EurUJI cumple 25 años

Hay proyectos universitarios que nacen de la normativa y otros que nacen del entusiasmo. El programa EurUJI pertenece, sin duda, a los segundos. Lo que celebramos no es solo un acuerdo entre la Universitat Jaume I y los INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de Francia; celebramos un cuarto de siglo de una iniciativa que ha dado como resultado ingenieros e ingenieras industriales de perfil internacional.

Hace 25 años, cuando el mundo no estaba tan hiperconectado como hoy, un grupo de profesores del entonces Departamento de Tecnología —dirigido por el profesor Pedro Company— entendió que el futuro de la ingeniería no se podía quedar en los límites de una provincia. En aquel momento, yo comenzaba mi carrera profesional en ese departamento en el que se comentaba la posibilidad de un doble título internacional con una Grande École. Aquel impulso natural buscaba crear un profesional híbrido que combinara la solidez técnica española y la francesa.

Celebramos un cuarto de siglo de una iniciativa que ha dado como resultado ingenieros e ingenieras industriales de perfil internacional

El camino del estudiante EurUJI nunca ha sido el más fácil, pero sí el más enriquecedor. No es solo estudiar una carrera; es aceptar el reto de cursar primero y segundo en Castellón, dar un salto para estudiar en Francia (Lyon o Toulouse) durante tercero y cuarto, y volver a Castellón para terminar el recorrido. Es aprender a resolver ecuaciones en diferentes idiomas y a gestionar proyectos en entornos multiculturales.

Cambios

Recuerdo los cambios de planes de estudio y la llegada de Bolonia. En aquel momento yo era la responsable del título de Ingeniería Industrial y, como tal, del tránsito al grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, seguido del máster. Muchos temieron que la esencia del programa se diluyera. Sin embargo, el ‘espíritu EurUJI’ demostró su capacidad de adaptación y se convirtió en un triple título: grado, máster español y diploma de ingeniero francés. Hoy, ese profesional se mueve con soltura entre el español, el francés y el inglés, es uno de los perfiles más buscados.

La gran noticia de este 25 aniversario es que, por fin, la Universidad ha dado el paso definitivo para institucionalizar este éxito. Con la implantación del PARS Internacional en Ingeniería Industrial (Programa Académico de Recorridos Sucesivos), el programa entra por la puerta grande de la preinscripción.

Hoy, ese profesional se mueve con soltura entre el español, el francés y el inglés, es uno de los perfiles más buscados

Ya no será un ‘secreto a voces’ reservado a los mejores expedientes ya matriculados en ingeniería en la UJI. Ahora, el estudiante que termina las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) puede apostar desde el inicio por un recorrido que entrelaza grado y máster con una trayectoria internacional destacada. Elegir este PARS es elegir el Máster en Ingeniería Industrial —llave de las atribuciones profesionales en España— con el valor añadido del diploma francés.

Contribución

En estos momentos, en los que estoy cerrando mi etapa como directora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE), me siento profundamente orgullosa de haber contribuido a que EurUJI forme parte de la oferta de preinscripción universitaria.

En estos últimos años hemos trabajado para replicar este modelo en otros títulos de la ESTCE. Así, se ha aumentado el número de convenios firmados con más INSAS en el ámbito industrial y, en estos momentos, estamos muy cerca de ofrecer el doble diploma al estilo EurUJI dentro del ámbito informático, con el Máster de Sistemas Inteligentes.

Como defensora de la universidad pública, me emociona ver cómo el impulso de aquellos profesores germinó en un programa tan robusto

Como defensora de la universidad pública, me emociona ver cómo el impulso de aquellos profesores germinó en un programa tan robusto. Fue una apuesta valiente respaldada por la Escuela y la Universidad. Quiero agradecer profundamente el trabajo de los docentes que confiaron en el proyecto, y en especial a sus coordinadores en estos 25 años: Enrique Belenguer, Héctor Beltrán, José Gámez, Alejandro Doménech, Lluís Martínez, Carlos Ariño, Adrián Mota y Óscar Miguel.

El pasado jueves celebramos este cuarto de siglo en la ESTCE, arropados por las vicerrectoras de Relaciones Internacionales y de Estudiantado. Fue un acto emotivo donde se reencontraron cerca de 80 brillantes egresados, acompañados por profesores y estudiantes actuales, compartiendo fotos y anécdotas. Sin duda, el éxito de los actuales EurUJIs en el mercado laboral es el mejor aval de que es un programa que vale la pena cuidar, potenciar y visibilizar. Por otros 25 años de ingeniería internacional UJI.

*Ana Piquer es directora de la Escuela Superior de Tecnología y CC Experimentales de la UJI