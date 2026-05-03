Opinión | PARAULES DE VIDA
Redescobrim el treball
Vull començar aquesta glossa posant la mirada en una llar humil, amagada i silenciosa: la de Natzaret. Allí, on la fe es conreava amb amor, es revela un misteri insondable. Jesús, el fill de Déu, va voler conèixer el cansament de la jornada, la suor de l’esforç, la paciència de l’ofici. Maria cuidava cada detall i sostenia el pes de la llar. Josep treballava amb les seves mans i obrava amb quietud en la fidelitat senzilla de cada dia. I, enmig d’ells, Déu creixia treballant.
Amb motiu de l’1 de maig, en què celebrem el Dia Internacional dels Treballadors, els nostres ulls es fonen amb els de tants homes i dones de la nostra diòcesi tortosina, en gran part rural, sembrada enmig d’un territori que moltes vegades se sent buit, oblidat, silenciós; i, tanmateix, profundament viu.
Penso, també, en els qui viuen el treball amb precarietat o amb un cansament ple d’incerteses
Penso en els pagesos que es lleven abans no surti el sol, en els agricultors que conreen la terra amb esperança, en els pescadors que desafien la mar, en els treballadors de petites empreses, en els qui sostenen comerços, en els qui tenen cura dels altres, en els qui treballen des de casa, en els qui busquen feina sense perdre la dignitat, encara que el fruit no sempre sigui segur. Penso, també, en els qui viuen el treball amb precarietat o amb un cansament ple d’incerteses.
El Senyor, quan és perseguit pels jueus per haver fet miracles en dissabte, pronuncia una veritat profunda. Diu unes paraules que il·luminen el sentit redemptor dels esforços: «El meu Pare continua treballant, i jo també treballo» (Jn 5,17).
El treball és digne perquè és participació en l’obra creadora de Déu, i és «una clau essencial de tota la qüestió social», com va escriure el Papa Sant Joan Pau II en la seva encíclica Laborem exercens (n. 3). Aquesta dignitat es fa visible en cada gest senzill: en les mans que s’esquerden, en els peus que es desgasten, en els ulls que s’apaguen, en la ment que no deixa de pensar com tirar endavant la vida.
Demanem al Pare que ens ensenyi a redescobrir el treball com a camí de santedat; perquè, quan es viu amb amor, es transforma en una litúrgia i en una ofrena que neix i culmina en el cor de Déu.
*Sergi Gordo és bisbe de la Diòcesi de Tortosa
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un hombre en las inmediaciones del ambulatorio de Rafalafena de Castelló
- El barrio del centro de Castelló donde casi la mitad de vecinos son extranjeros: mayoría de sudamericanos y renta per cápita muy modesta
- Un refugio antiaéreo a 50 metros de la playa de Castelló
- ¿Qué van a hacer en Pirámide? Una empresa de Estados Unidos compra la antigua discoteca de Cabanes
- Un bar de Castellón prepara el mejor cremaet del mundo: 'Lo preparamos con miel de la Serra d’Espadà y mucho cariño
- Pirámide ha costado lo que vale una casa: la intrahistoria de la compra de la icónica discoteca
- Emotivo reencuentro de la promoción de 1976 del IES Ribalta: música, insignia, camisetas y recuerdos
- El pleno de Castelló aprueba 10,9 millones para inversiones y el veto a los menús halal en guarderías municipales