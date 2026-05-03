Aldama revela que entregó 1,8 millones de euros al PSOE en 2019 y 2020, afirmando que «si miran las cuentas hay un pico de donaciones». Aldama sitúa a Sánchez como «el 1» de la trama corrupta que financió al PSOE, y sentencia que «el presidente lo sabía todo». El empresario destapa en el Supremo la financiación ilegal del PSOE, y añade que «Koldo me pidió dinero para el partido».

Dice que llevó dinero al ministerio de Transportes «en una mochila Montblanc, en bolsas del Carrefour». También implica a Begoña Gómez al espetar que «me quitaron unos edificios de 250 millones porque los quería ella». Afirma que le acusaron de «pisar a Zapatero en Venezuela» y que Koldo le defendió diciendo «que le den por el culo».

Hasta aquí, no he emitido el menor juicio de valor. Solo he replicado los titulares de algún medio de comunicación con respecto al mal llamado Caso Koldo. Y de hecho no voy a hacerlo. ¿Para qué? Estos titulares dicen mucho, y todo malo, de mucha gente.

Por otro lado, sí que me detendré en los detalles más curiosos. Me pregunto… ¿Qué tendrán las bolsas de Carrefour para haber ocupado semejante lugar en el imaginario colectivo de la corrupción patria? ¿Por qué una mochila Montblanc es más pintona que una Adidas, Nike o North Face?

Y… ¿Qué habrá de verdad y qué de mentira en eso de que Koldo dijo que había que «dar por el culo» a Zapatero? ¡Zapatero! El adalid del pensamiento Alicia. El gran pacificador de voluntades. El santo varón a quien tantos deben tanto.

*Pablo Sebastiá es escritor