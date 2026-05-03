Viaje del Papa a España

En poco más de un mes tendrá lugar la visita apostólica del Santo Padre a nuestra querida España. Del 6 al 12 de junio próximo, el Papa León XIV estará en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Esta visita es, ante todo, un acontecimiento espiritual y pastoral. En la persona del Papa, sucesor de Pedro y Vicario de Cristo en la tierra, es Cristo mismo quien viene a nuestro encuentro para confirmarnos en la fe, alentarnos en la esperanza y exhortarnos a vivir con mayor fidelidad el Evangelio. Su presencia entre nosotros será un signo visible de la unidad de la Iglesia y un estímulo para caminar juntos en la caridad.

En un tiempo marcado por la secularización, la indiferencia religiosa, las dificultades de las familias, la incertidumbre de los jóvenes, el sufrimiento de los vulnerables, la inmigración, la polarización y las guerras, la visita del Santo Padre se presenta como una ocasión para escuchar la voz del Buen Pastor que guía a su pueblo. Nos llama a redescubrir la centralidad de Dios en nuestras vidas, a dejarnos transformar por su amor y a ser testigos valientes del Evangelio.

Nos llama a redescubrir la centralidad de Dios en nuestras vidas, a dejarnos transformar por su amor y a ser testigos valientes del Evangelio

Por ello, los creyentes hemos de preparar este acontecimiento, ante todo, con la oración, que es el alma de toda fecundidad apostólica. Sin ella, cualquier esfuerzo humano queda estéril; con ella, en cambio, el Señor obra maravillas en los corazones. Os exhorto, por tanto, a orar por los frutos espirituales y pastorales de la visita, que como siempre tendrán una incidencia social. Os animo también a preparar esta visita mediante una disposición interior de acogida de la persona del Santo Padre y de escucha atenta de sus palabras y gestos.

Personalmente rezo para que este viaje apostólico deje una huella profunda y duradera en nuestra vida personal y comunitaria, impulsándonos a ser una Iglesia más viva y misionera, más fraterna y más comprometida con los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y rezo por toda la sociedad española, especialmente por nuestros gobernantes, para que entre todos trabajemos por la concordia y la paz social.

*Casimiro López-Llorente es obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón