Opinión | PUNTO DE VISTA
Cabra
Las guerras fatal, los muertos civiles peor y los bombardeos una desgracia. En España tenemos varios ejemplos con consecuencias devastadoras en todos los casos, el más popular es Guernica, por la difusión mediática que ha tenido y el cuadro de Picasso, aunque parece que lo empezó por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías y luego aprovechó el encargo de la república para cambiar el tema.
Fue la legión Cóndor alemana y la aviación italiana, para cortar la retirada y el abastecimiento del ejercito republicano el 26 de abril de 1937. El 7 de noviembre de 1938 los aviones republicanos Tupolev SB-2 Katiuska bombardearon con 2.000 kilos de bombas la población cordobesa de Cabra. En ambos hubo 110 muertos y cientos de heridos.
Se especula que fue un error de información o que se quería castigar a la población civil por venganza al final de la guerra que se perdía
Uno se conoce y el otro no. ¿Por qué será? Quizás porque resulta incomodo a la memoria histórica que nos quieren vender, que en muchísimos casos no es lo que ocurrió de verdad, sino lo que se decide contar y lo que se decide manipular o falsear. Además, en Cabra se atacó el mercado de abastos, la plaza vieja y las viviendas sin que tuvieran valor militar ni estratégico.
Se especula que fue un error de información o que se quería castigar a la población civil por venganza al final de la guerra que se perdía, de hecho, no murió ningún militar, solo ancianos, mujeres y niños. No había alarmas preventivas ni refugios antiaéreos, el horror cayó del cielo de repente, no era objetivo militar. Ambas acciones son rechazables y ojalá nunca jamás vuelvan a repetirse unas barbaridades como estas.
*Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho
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